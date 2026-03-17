El Segarra-Garrigues comença a subministrar aigua de boca a 14 municipis de la Segarra

La comarca de la Segarra fa un pas endavant en el seu model d’abastament d’aigua amb la connexió al canal Segarra-Garrigues, una infraestructura que ha estat qualificada com un “dia històric” per part de representants institucionals. El nou sistema permetrà millorar la qualitat del subministrament i garantir-ne la disponibilitat a llarg termini, amb un volum inicial previst d’uns 2 hectòmetres cúbics anuals, ampliable en funció de les necessitats futures.
L’acte de celebració s’ha dut a terme a la potabilitzadora de Ratera, situada al municipi dels Plans de Sió, punt clau de connexió amb el nou canal. A la visita hi han participat representants de la Generalitat, del Consell Comarcal de la Segarra i diversos alcaldes del territori. Tant el director general de Regadius i Espais Agraris, Xavier Gispert, com el president del consell comarcal, Ramon Augé, han coincidit a destacar la importància d’aquesta fita per al desenvolupament de la comarca.
Amb aquest canvi, la Segarra deixa enrere la dependència principal del canal d’Urgell i passa a proveir-se directament de l’embassament de Rialb. Aquesta modificació permetrà evitar problemes habituals com l’enterboliment de l’aigua procedent de la vall del Llobregós, fet que complicava els processos de tractament. Segons el director tècnic de Gestió d’Aigües de la Segarra, Àlex Freixes, el nou subministrament oferirà una aigua més neta i fàcil de potabilitzar, fet que repercutirà directament en la qualitat final.
La distribució de l’aigua es farà a través del sistema del Sió, una xarxa que supera els 100 quilòmetres de canonades i que permetrà abastir fins a 14 municipis. Tot i el canvi, el canal d’Urgell continuarà aportant un 10% del subministrament per al sistema Cercavins, encara que a llarg termini es planteja integrar-lo també dins la xarxa del Segarra-Garrigues.
Pel que fa als costos, el projecte preveu beneficis econòmics a mitjà i llarg termini. L’acord estableix un preu de 0,15 euros per metre cúbic durant la major part de l’any, mentre que en un període puntual el subministrament es farà a través de la xarxa de reg amb una tarifa de 0,46 euros. Tot i que l’estalvi immediat no serà molt significatiu, les institucions confien que la reducció del consum energètic i del bombatge permetrà abaratir el servei amb el temps.
En paral·lel, el desenvolupament del canal continua avançant. El pantà de l’Albagés, situat a la cua del sistema, ja acumula 26 hectòmetres cúbics d’aigua i es preveu que arribi als 40 abans de finals d’abril, en el marc de les proves de càrrega. Aquesta xifra representa aproximadament la meitat de la seva capacitat total, un pas més en la consolidació d’una infraestructura clau per al futur hídric del territori.