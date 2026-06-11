Doctor Prats serà el cap de cartell de l’Aquelarre 2026 de Cervera

La banda terrassenca Doctor Prats serà el gran reclam musical de la 49a edició de l’Aquelarre de Cervera, que se celebrarà del 28 al 30 d’agost de 2026. El grup encapçalarà la programació musical de la festa amb una actuació prevista per a la nit del dissabte 29 d’agost, coincidint amb la jornada central del certamen.
El concert tindrà lloc a la plaça Magdalena de Montclar i es perfila com un dels actes més multitudinaris i esperats del cap de setmana. La música tornarà a ocupar un paper protagonista dins una celebració que any rere any combina foc, espectacles, cultura popular i concerts per a tots els públics. La formació arribarà a l’Aquelarre immersa en la gira de presentació de ‘F5’, el seu darrer treball discogràfic. Aquest àlbum simbolitza el retorn de la banda després d’una aturada temporal i serveix també per commemorar els deu anys de trajectòria del grup.
El disc compta amb la col·laboració d’artistes destacats de l’escena musical catalana com Miki Núñez, Oques Grasses, Balkan Paradise Orchestra, Mama Dousha i La Fúmiga, entre d’altres.
Un directe ple d’energia i fusió d’estils
Amb ‘F5’, Doctor Prats aposta per una sonoritat renovada i marcadament festiva, en què conviuen gèneres tan diversos com l’electropop, l’ska, els ritmes llatins, el reggae i les influències electròniques. La banda s’ha consolidat com una de les més estimades del panorama musical català gràcies a uns directes carregats d’energia, ritme i complicitat amb el públic, capaços de fer ballar espectadors de totes les edats.
L’Aquelarre escalfa motors per a una edició especial
Amb l’anunci de Doctor Prats com a cap de cartell, l’Aquelarre de Cervera comença a escalfar motors per a una nova edició que tornarà a omplir els carrers de la ciutat de música, espectacles i cultura popular durant l’últim cap de setmana d’agost. La festa continua consolidant-se com una de les celebracions més singulars i multitudinàries de Catalunya i afronta aquesta 49a edició com el preludi d’un any especialment significatiu, ja que el 2027 arribarà al seu cinquantenari.