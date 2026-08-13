Detenen un jove de 18 anys per intent d’homicidi amb arma blanca al Pont de Suert

Els Mossos d'Esquadra han detingut un veí de Lleida de 18 anys acusat d'intentar matar un noi amb una arma blanca al Pont de Suert. L'agressió s'hauria produït arran d'una discussió menor entre persones que no es coneixien, en el marc de les festes de la població. Els fets van tenir lloc cap a les sis del matí de diumenge al carrer Monestir de Lavaix.
Els serveis d'emergència es van desplaçar al lloc dels fets després de rebre l'avís de l'agressió i van assistir inicialment el jove ferit, que va patir una ganivetada a la zona abdominal i va ser evacuat per risc vital de la ferida a l'Hospital de Vielha, on va haver de ser intervingut d'urgència.
Els agents que hi van acudir van identificar dos grups de joves i van recollir diversos testimonis per intentar esclarir els fets. Agents de la unitat d'investigació de Vielha van prendre declaració a diferents testimonis i les seves investigacions van apuntar un dels joves identificats com el presumpte autor de l'agressió. Paral·lelament, els agents van saber que aquesta mateixa persona hauria amenaçat amb una navalla un altre jove durant la mateixa matinada.
Dilluns, els investigadors van poder entrevistar-se amb la víctima, que hauria confirmat que el presumpte autor era un dels joves identificats pels Mossos després dels fets. Amb aquesta informació, dimecres al matí els agents es van desplaçar a Lleida i van detenir el sospitós, de 18 anys.
Posteriorment, es va autoritzar el canvi de partit judicial i el detingut va ser traslladat a la comissaria de Tremp. Aquest dijous ha passat a disposició del jutjat de guàrdia de Tremp acusat d'un suposat delicte d'homicidi en grau de temptativa.