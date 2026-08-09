El pàrquing d’Aigüestortes obrirà parcialment dilluns després de l'allau de terra i pedres causada pel temporal

El pàrquing d’accés a Aigüestortes per Espot s’obrirà parcialment aquest dilluns “si les condicions ho permeten” i no hi ha més danys per tempestes a la zona, després que aquest diumenge hagi estat tancat per l’esllavissada que va deixar l’espai impracticable. L'allau es va produir aquest dissabte al barranc del Pui de Linya, durant l'episodi de temporal, i ha deixat l'aparcament inutilitzat.
El director del Parc Nacional d'Aigüestortes, Lluís Florit, en una entrevista a 3Cat aquest diumenge ha detallat que per a obrir totalment l’espai encara caldran “vàries setmanes”. A més, ha fet una crida als visitants que vagin al parc natural i que facin alguna travessa que evitin aparcar els vehicles de nit i que els deixin al nucli d’Espot.
Els treballs de neteja han començat aquest diumenge i els treballadors del Parc Nacional, en col·laboració amb l'Ajuntament d'Espot, bombers voluntaris i personal de l'estació d'esquí, treballen per retirar la terra i les pedres acumulades i adequar el terreny. Florit, ha explicat que es tracta d'un moviment de terres i pedres "important" que impedeix estacionar-hi vehicles fins a nou avís.
En el moment de l'esllavissada hi havia diversos vehicles aparcats que han quedat afectats, però els equips que treballen a la zona també intenten facilitar que els propietaris puguin retirar els cotxes. No hi ha hagut danys personals.
Dues màquines per retirar els materials
Les tasques de neteja han començat a primera hora d'aquest diumenge i es duen a terme amb dues màquines retroexcavadores que retiren les pedres i la terra arrossegades per l'allau per adequar el terreny i facilitar el pas. Florit ha explicat que, si els treballs avancen segons el previst i la meteorologia ho permet, aquest dilluns es podria habilitar l'accés a una part de l'aparcament.