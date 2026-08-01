Tàrrega analitza els excrements trobats a les piscines municipals per identificar-ne l'autor

L'Ajuntament de Tàrrega ha enviat a analitzar en un laboratori els excrements localitzats a les piscines municipals que van obligar a tancar el recinte entre dijous i divendres d'aquesta darrera setmana. L'objectiu és determinar si la femta és d'origen humà i, en cas de ser-ho, obtenir informació com el sexe i l'edat de la persona per definir-ne un perfil.
Amb els resultats de l'anàlisi, el consistori preveu revisar les càmeres de videovigilància de l'accés al recinte per intentar identificar l'autor d'uns fets. L'Ajuntament ho considera "un acte incívic" que, a més de suposar un risc per a la salut pública, obliga a aplicar el protocol de neteja i desinfecció i a clausurar temporalment les instal·lacions.
Amb aquesta, ja són dues les vegades que les piscines municipals de Tàrrega han hagut de tancar per la presència d'excrements a l'aigua aquest estiu. El primer episodi es va produir a principis de juliol i el consistori ja va fer una crida al civisme, sense èxit. La situació es repeteix des de l'estiu passat quan, després de registrar-se tres incidents similars en una sola setmana, l'Ajuntament va arribar a contractar vigilància privada per reforçar el control del recinte.
Lleida i Bellpuig, també afectades
Aquest estiu, la presència d’excrements a l’aigua també ha afectat altres piscines municipals, com és la piscina gran del recinte de Pardinyes, a Lleida, que va haver de tancar les portes després que els operaris de manteniment detectessin restes fecals abans de l’obertura al públic. La situació també ha afectat Bellpuig, on les piscines municipals van haver de tancar el passat 14 de juliol després de detectar excrements a l’aigua per tercera vegada en menys d’una setmana. Davant la reiteració dels fets, l’Ajuntament va decidir reforçar les mesures de control i, des d’aleshores, totes les persones usuàries han d’acreditar la seva identitat amb el DNI per accedir al recinte.