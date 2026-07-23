Excrements a l’aigua obliguen a tancar piscines municipals a Lleida i Bellpuig

La presència d’excrements a l’aigua continua provocant incidències a les piscines municipals aquest estiu. Aquest dimecres, la piscina gran del recinte de Pardinyes, a Lleida, va haver de tancar les portes després que els operaris de manteniment detectessin restes fecals abans de l’obertura al públic. La resta de les instal·lacions, però, van continuar funcionant amb normalitat i els usuaris van poder utilitzar les piscines mitjana i petita.
Després de la detecció, es va activar el protocol sanitari previst per a aquests casos. L’empresa encarregada del manteniment va sotmetre el vas afectat a un tractament d’hipercloració per garantir la desinfecció completa de l’aigua i permetre la reobertura de l’equipament l’endemà.
La jornada també va deixar bones notícies als Mangraners, on la piscina municipal va reprendre l’activitat després de solucionar una incidència diferent. En aquest cas, el tancament havia estat motivat per la presència de fragments de vidre, que van ser retirats pels serveis municipals abans de reobrir les instal·lacions amb totes les garanties.
Aquest estiu ja s’han registrat catorze incidències a les piscines municipals de Lleida relacionades amb la presència d’excrements a l’aigua o altres episodis que han obligat a aplicar els protocols de seguretat.
La situació també ha afectat Bellpuig, on les piscines municipals van haver de tancar el passat 14 de juliol després de detectar excrements a l’aigua per tercera vegada en menys d’una setmana. Davant la reiteració dels fets, l’Ajuntament va decidir reforçar les mesures de control i, des d’aleshores, totes les persones usuàries han d’acreditar la seva identitat amb el DNI per accedir al recinte.