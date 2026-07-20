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La piscina de Magraners, tancada per la presència de vidres a l’aigua

Societat

Provenen d’una ampolla de licor i la Paeria ha obert una investigació

  • L’ampolla de vidre trencada -
  • Vidres a l’aigua -

ARA A PORTADA

Publicat el 20 de juliol de 2026 a les 12:18

L’Ajuntament de Lleida ha informat que la piscina municipal de Magraners romandrà tancada aquest dilluns després que s’hagin localitzat fragments de vidre a l’interior d’una de les piscines del complex, en el que es considera un acte vandàlic.

Els vidres són restes d'una ampolla de licor. Durant aquest dilluns i abans de l’obertura del recinte, els serveis municipals han activat el protocol corresponent per garantir la seguretat dels usuaris. Ara caldrà fer les tasques de retirada dels vidres, neteja i revisió de les instal·lacions amb l’objectiu que les piscines puguin reprendre l’activitat amb totes les garanties dimarts. La Paeria lamenta els fets i ha obert una investigació per determinar-ne l’autoria.

Les persones abonades i aquelles que ja havien reservat entrada per a aquest dilluns podran accedir a la resta de piscines municipals presentant el seu abonament o reserva corresponent.

 

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