La piscina de Magraners, tancada per la presència de vidres a l’aigua

L’Ajuntament de Lleida ha informat que la piscina municipal de Magraners romandrà tancada aquest dilluns després que s’hagin localitzat fragments de vidre a l’interior d’una de les piscines del complex, en el que es considera un acte vandàlic.\r\n\r\nEls vidres són restes d'una ampolla de licor. Durant aquest dilluns i abans de l’obertura del recinte, els serveis municipals han activat el protocol corresponent per garantir la seguretat dels usuaris. Ara caldrà fer les tasques de retirada dels vidres, neteja i revisió de les instal·lacions amb l’objectiu que les piscines puguin reprendre l’activitat amb totes les garanties dimarts. La Paeria lamenta els fets i ha obert una investigació per determinar-ne l’autoria.\r\n\r\nLes persones abonades i aquelles que ja havien reservat entrada per a aquest dilluns podran accedir a la resta de piscines municipals presentant el seu abonament o reserva corresponent.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSuccessos\r\nDetingut un noi per una presumpta agressió sexual a dues nenes en una piscina de Balaguer\r\n\r\n\r\n \r\n