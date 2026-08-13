L’eclipsi a Lleida: 12.500 assistents als espais habilitats i més de 2 milions d’euros d’impacte

La Paeria de Lleida xifra en unes 12.500 les persones que van seguir l'eclipsi des dels dos espais habilitats als Mangraners i a la Seu Vella, que van completar l'aforament previst, i calcula que el fenomen ha generat un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros a la ciutat. De tots els assistents, unes 11.000 es van concentrar als Mangraners i 1.500 més ho van fer a la Seu Vella.
La regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón, ha fet aquest dijous un balanç molt positiu de la jornada i ha destacat el comportament "tranquil i cívic" dels assistents, la fluïdesa del trànsit i l'absència d'incidents rellevants, amb un únic trasllat hospitalari per un mareig. Una prova de l'impacte del fenomen és que la Seu Vella va sumar 1.242 visitants entre dimarts i dimecres, més del doble dels que rep habitualment en dos dies d'agost.
A més, Morón ha indicat que la Guàrdia Urbana va supervisar altres punts de la ciutat on es van concentrar voluntàriament persones per observar el fenomen: unes 750 al camp de futbol de l'AEM, 550 al Tossal de la Moradilla, 250 al turó de Gardeny i 200 a la zona de Serrallarga.
Els Mangraners van concentrar el 78% dels assistents i van rebre visitants procedents de gairebé una quinzena de països d'Europa i Amèrica. Entre els països representats hi havia Itàlia, Bèlgica, Països Baixos, França, Andorra, Polònia, Alemanya, Suïssa, Costa Rica, Argentina, Colòmbia, Bolívia, Equador i Brasil. També hi van arribar visitants d'Aragó, Madrid, el País Valencià, Navarra i Múrcia, ha detallat Morón.
Impacte econòmic i turístic
La regidora ha destacat que l'esdeveniment ha suposat "una promoció turística impressionant" per a Lleida i ha remarcat especialment l'increment de visitants a la Seu Vella. El principal monument de la ciutat va registrar 491 visites dimarts i 751 dimecres, un total de 1.242 persones en dos dies, davant les 250 o 300 que habitualment rep en un dia normal d'agost.
La Paeria calcula que l'eclipsi ha generat un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros a la ciutat i que, d'aquests, uns 300.000 euros corresponen a l'activitat hotelera, que va assolir el 100% d'ocupació amb motiu del fenomen.
Trànsit fluid i un únic trasllat hospitalari
Morón ha apuntat que un dels aspectes que més preocupava el dispositiu era la sortida dels milers de persones concentrades als Mangraners. La regidora ha explicat que, malgrat l'acumulació inicial de vehicles, la circulació va ser "molt fluida" i fins i tot inferior a l'habitual. Només es van produir breus retencions puntuals a la carretera de Tarragona, ha detallat.
Pel que fa a les incidències sanitàries, l'Ajuntament només ha informat d'un mareig patit per una dona a la Seu Vella, que va ser traslladada a l'Hospital Arnau de Vilanova per un cop de calor.
La Paeria destaca la capacitat de Lleida per acollir grans esdeveniments
Morón ha assegurat que l'Ajuntament està "satisfet" i "orgullós" del desenvolupament de la jornada i ha defensat que el dispositiu demostra la capacitat de Lleida per acollir esdeveniments de grans dimensions. D'altra banda, la regidora ha explicat que l'Ajuntament va estudiar ampliar l'aforament dels Mangraners quan es van exhaurir les entrades, ja que l'espai físic ho permetia. Finalment, però, es va optar per mantenir el límit d'11.000 persones per garantir la capacitat de resposta dels serveis i la cobertura de seguretat, ha justificat.
La regidora també ha agraït la feina de les prop de 200 persones que van participar en el dispositiu, entre treballadors municipals, equips tècnics de diferents regidories, Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, SEM, Protecció Civil i voluntaris de Protecció Civil.