Vall Companys es fa amb el 20% d’Embotits La Selva

El grup agroalimentari lleidatà Vall Companys continua avançant en la seva política de creixement empresarial amb l’entrada a l’accionariat de Joaquim Albertí SA, la firma gironina coneguda per elaborar els embotits de la marca La Selva. L’operació s’ha dut a terme a través d’una ampliació de capital que ha permès al grup lleidatà prendre una participació del 20% de la companyia.
L’acord formalitza una vinculació empresarial que ve de lluny, ja que Vall Companys ha estat durant anys un dels principals subministradors de matèria primera de Joaquim Albertí. Aquesta entrada al capital arriba en una etapa especialment positiva per a l’empresa de Campllong, que manté una línia de creixement sostingut i ja voreja els 100 milions d’euros de volum de negoci.
Els últims comptes disponibles mostren que Joaquim Albertí SA va tancar el 2024 amb una facturació de 99,94 milions d’euros, xifra que representa un increment del 6,7% respecte a l’any anterior. L’evolució dels darrers exercicis confirma la tendència expansiva de la firma: dels 83,9 milions registrats el 2022 es va passar a 93,6 milions el 2023, fins a assolir pràcticament els 100 milions el darrer any. Paral·lelament, la companyia també ha reforçat la seva estructura laboral, superant els 370 empleats de mitjana.
Amb aquesta nova inversió, Vall Companys reforça la seva presència dins la indústria càrnia i continua ampliant el control sobre diferents fases de la cadena alimentària. El grup, que supera els 4.000 milions d’euros d’ingressos anuals, ha accelerat en els últims anys les operacions corporatives per consolidar-se com un dels principals referents del sector agroalimentari estatal.
L’activitat de Vall Companys a les comarques gironines va més enllà d’aquesta participació. El grup manté una estreta col·laboració amb Grup Cañigueral, propietari de Costa Brava Mediterranean Foods. Totes dues empreses van impulsar el 2021 la societat Pig Livestock Union, controlada majoritàriament per Cañigueral, amb l’objectiu d’adquirir Leridana de Piensos i potenciar el negoci d’integració porcina. Des de llavors, aquesta societat ha continuat creixent amb noves incorporacions empresarials, entre les quals destaca Hostal del Vent i altres actius vinculats al negoci ramader.