Comença la campanya del canal d’Urgell sense demanda d’aigua dels regants

El canal d’Urgell inicia aquest dilluns la campanya sense demanda dels regants per les abundants pluges de l’hivern que permeten aguantar uns dies més sense demanar aigua. El president de la comunitat de regants, Amadeu Ros, ha explicat que el canal s’obre per abastaments a indústries i granges i que si continua fent bon temps, potser a final de setmana comença a haver-hi les primeres peticions.
El sistema Oliana-Rialb té actualment 430 hectòmetres de reserves i amb la neu que hi ha a les capçaleres se’n podrien sumar 300 més, fet que representa un 60% de la campanya assegurada. Malgrat l’abundància, Ros aposta per tirar endavant la modernització afirma que d’aquí a pocs dies s’anunciarà el projecte d’un sector important de 4.000 hectàrees.
Amadeu Ros ha explicat que “tocava obrir” el canal per abastaments a indústries, poblacions i granges, però en realitat cap regant havia demanat aigua per regar. Es preveu que si la setmana continua amb temperatures suaus i sol, cap a dijous o divendres algú comenci a regar cultius com l’alfals, en zones més “graveroses” per tal que quan hi hagi demanda per al cereal “es vagi més tranquil”.
L’abundància de pluges de l’hivern ha fet molta saó, fins i tot en excés en alguns punts, on els pagesos han tingut dificultats per entrar a les finques i aplicar tractaments contra les plagues per risc de quedar-se atrapats amb el tractor al fang.
El desgel ja fa dies que està en marxa, però les reserves de neu encara són molt importants. Ha estat un hivern especialment nivós al Pirineu i segons la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) hi ha peritats uns 300 hectòmetres en forma de neu a les capçaleres de la conca del Segre. Els pantans d’Oliana i Rialb també estan a prop de la seva capacitat màxima i sumen uns 430 hectòmetres. Així i tot, segons Ros no hi ha risc que la situació col·lapsi amb l’entrada de més aigua perquè la transformació de la neu també preveu una part d’evaporació que no acabarà als pantans.
“Modernització inevitable”
Aquesta situació d'abundància és molt diferent de la viscuda el 2023, quan el canal d’Urgell va haver de tancar al cap de pocs dies d’obrir la campanya per la sequera. El debat de la modernització de la infraestructura per assegurar l’estalvi d’aigua i optimitzar el reg va prendre en aquell moment més força que mai. Uns anys després la situació ha canviat i a finals de l’any passat, els regants van votar en contra del projecte perquè consideren molt elevat el preu que han de pagar per adequar les finques al reg modernitzat.
Amadeu Ros remarca que la “modernització és inevitable” i s’ha d’engegar ja, sense buscar cap enfrontament entre el sí i el no. El president dels regants es mostra convençut que la gent “té ganes de modernitzar” i per això cal treballar per impulsar projectes en diferents sectors del canal que es presentaran després de les vacances de Setmana Santa.
Ros ha parlat d’un sector amb prop de 4.000 hectàrees entre Torregrossa, els Alamús i Bell-lloc d’Urgell, on s’està aconseguint molta gent. Actualment, hi ha projectes per modernitzar fins a 11.500 hectàrees del canal d’Urgell. La infraestructura en rega més de 70.000 hectàrees a les comarques del Pla d’Urgell, l’Urgell, les Garrigues, la Noguera i el Segrià.