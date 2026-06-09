«És una desgràcia molt gran, però ens tornarem a aixecar»

Els responsables de la cooperativa Arcofrut i els veïns de la zona afectada han començat aquest matí a avaluar els danys provocats per l’incendi que durant la passada nit va destruir dues de les tres naus de l’empresa fruitera de Lleida.
El president de la cooperativa, Pere Roqué, ha qualificat el succés de “desgràcia molt gran”, especialment perquè la campanya de recollida de fruita havia de començar d’aquí a només deu dies. Malgrat el cop rebut, s’ha mostrat convençut que l’activitat podrà continuar. “Ens tornarem a aixecar”, ha assegurat. Arcofrut està formada per una cinquantena de famílies de l’Horta de Lleida dedicades principalment a la producció de poma i pera, tot i que recentment també han incorporat la fruita d’os. Les instal·lacions afectades per les flames tenien un paper clau en la recepció, emmagatzematge i distribució de la producció prevista per a la campanya d’estiu.
Roqué ha volgut destacar la solidaritat mostrada per empreses i cooperatives del sector fructícola lleidatà, que durant les darreres hores s’han ofert a cedir espais per guardar la fruita.
“Tenim capacitat per reaccionar i poder treballar la fruita d’aquestes 50 famílies. A partir d’aquí, tenim molt clar que hem de tornar a aixecar-nos, reconstruir i començar de nou”, ha afirmat emocionat. Pel que fa a l’origen del foc, el president ha explicat que, de moment, no tenen cap hipòtesi clara sobre les causes. “Simplement, el foc es va iniciar a la part exterior i després es va propagar fins a les naus”, ha assenyalat.
Danys materials als habitatges més proper
L’elevada temperatura generada per l’incendi també ha provocat afectacions en diversos habitatges situats a tocar de la cooperativa. Alguns veïns han detectat danys en portes, finestres, alarmes, vegetació i mobiliari exterior, així com contenidors de brossa deformats per l’escalfor. Molts afectats han iniciat aquest matí la revisió dels desperfectes per tramitar-los amb les seves assegurances. Entre els veïns afectats hi ha la Dolors i l’Antonio, dos germans que van haver d’abandonar casa seva de manera precipitada quan les flames es van apropar perillosament a l’habitatge.
Segons expliquen, el foc es va estendre des dels palets emmagatzemats fins a un camp de blat adjacent, arribant a envoltar la seva propietat.
“Estàvem sopant quan una veïna ens va avisar que marxéssim immediatament perquè no ens podíem quedar a casa”, han relatat.
Tots dos van passar la nit a casa d’uns veïns i no han pogut tornar al seu domicili fins aquest matí. Tot i la proximitat amb el focus de l’incendi, la seva casa no ha patit danys directes per les flames.