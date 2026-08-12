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Mor un motorista en un accident de trànsit al Pont de Pardinyes de Lleida

Successos

  • Imatge del pont de Pardinyes -

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Publicat el 12 d’agost de 2026 a les 09:14
Actualitzat el 12 d’agost de 2026 a les 09:38

Un motorista va perdre la vida en un accident de trànsit aquest dimarts a la ciutat de Lleida, segons han informat aquest dimecres els Bombers de la Generalitat de Catalunya en un missatge al seu compte de la xarxa social X. L’accident va passar al Pont de Pardinyes de Lleida i el telèfon d’emergències 112 va rebre’n l’avís cap a les 23:11 hores.

Dues unitats de Bombers, segons detallen, van col·laborar en l’atenció a les víctimes, juntament amb agents de la Guàrdia Urbana de la Paeria i el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) de Catalunya. En concret, el motorista hauria xocat amb un cotxe que també circulava per aquell tram. 

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