Mor un motorista en un accident de trànsit al Pont de Pardinyes de Lleida

Un motorista va perdre la vida en un accident de trànsit aquest dimarts a la ciutat de Lleida, segons han informat aquest dimecres els Bombers de la Generalitat de Catalunya en un missatge al seu compte de la xarxa social X. L’accident va passar al Pont de Pardinyes de Lleida i el telèfon d’emergències 112 va rebre’n l’avís cap a les 23:11 hores.\r\n\r\nDues unitats de Bombers, segons detallen, van col·laborar en l’atenció a les víctimes, juntament amb agents de la Guàrdia Urbana de la Paeria i el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) de Catalunya. En concret, el motorista hauria xocat amb un cotxe que també circulava per aquell tram. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSuccessos\r\nMor un home de 30 anys en un accident entre dues motocicletes a Lleida\r\n\r\n