Lleida activa un segon pavelló amb 160 places per acollir temporers sense sostre

La Paeria de Lleida ha activat aquest dilluns el pavelló 4 de Fira de Lleida per ampliar el dispositiu d'acollida als temporers que arriben a la ciutat per treballar en la campanya agrària i que, fins ara, dormien al carrer. El nou espai ofereix 160 places fins al 17 d'agost, que se sumen a les 100 del pavelló 3 i a la resta de recursos d'allotjament disponibles.
El consistori justifica el reforç per l'increment d'arribades, que aquest estiu ja ha comportat 2.230 atencions, més del doble que en les campanyes anteriors. El tinent d'alcalde i regidor d'Acció i Innovació Social, Carlos Enjuanes, ha assegurat que és la primera vegada que cal ampliar el dispositiu en una campanya ordinària. "L'objectiu és garantir la dignitat de les persones", ha afirmat, tot destacant que el nou recurs permetrà donar resposta a una "situació excepcional".
Funcionament imminent
La previsió de la Paeria és que aquest mateix dilluns hi accedeixi prop d'un centenar de persones, després de passar per l'oficina única d'atenció als temporers, on es fa una entrevista i es determina el perfil de cada usuari. Si la demanda es manté, dimarts s'habilitaran les 60 places restants. El pavelló 4 oferirà servei de pernoctació, dutxes i alimentació, amb un paquet que inclourà sopar i esmorzar, i funcionarà amb el mateix model que el pavelló 3, en marxa des de l'1 de juny.
Segons Enjuanes, aquest nou espai ha de permetre absorbir principalment les persones que actualment dormen als voltants del recinte firal. Tot i que l'accés és voluntari, el consistori vol evitar que es consolidi un "assentament estable" als voltants i, a més, també hi seran derivades les persones que hagin exhaurit el límit màxim de set dies d'estada al pavelló 3.
Més arribades i menys oportunitats laborals
El reforç del dispositiu es mantindrà fins al 17 d'agost, moment en què la Paeria preveu que disminueixi l'arribada de temporers coincidint amb l'evolució de la campanya agrícola. A partir d'aleshores, els usuaris es podran derivar a altres recursos, com els pisos d'acollida, el CAT1 Temporers o l'alberg de Seròs.
En paral·lel, el consistori constata que aquest any hi ha hagut "moltes més arribades, però menys ofertes de feina". Tot i que la campanya de la fruita està sent bona, la menor producció ha reduït les contractacions. Segons Enjuanes, també han disminuït les ofertes gestionades per l'oficina d'intermediació laboral, tot i que s'han aconseguit insercions puntuals en sectors com l'hostaleria o els escorxadors.