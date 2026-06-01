L'Ajuntament de Lleida confia que la campanya agrària d'aquest estiu registri una reducció significativa del nombre de persones sense documentació per treballar legalment. La previsió es basa en l'impacte que pot tenir el procés extraordinari de regularització de persones migrants, que podria facilitar la inserció laboral de centenars de treballadors.
Segons ha explicat aquest dilluns el tinent d'alcalde i regidor d'Acció i Innovació Social, Carlos Enjuanes, l'any passat el dispositiu municipal va atendre prop d'un miler de persones, de les quals unes 400 no disposaven de permís de treball. La Paeria espera que aquesta xifra disminueixi notablement durant la campanya actual.
Enjuanes ha presentat el dispositiu des del pavelló 3 de Fira de Lleida, que obrirà portes aquest dimecres com a espai de primera acollida per a persones que arriben a la ciutat sense feina. L'equipament disposarà de 100 places i permetrà estades màximes de set dies. Fins ara, el servei ja ha derivat una dotzena de persones a l'alberg de Seròs, operatiu des del mes de maig.
Noves infraestructures i més intermediació laboral
La campanya d'enguany incorpora dues novetats destacades. D'una banda, entrarà en funcionament el nou Centre d'Acollida Temporal de Temporers (CATemporers 1), situat a la Caparrella. L'equipament oferirà 32 places i començarà a rebre usuaris la setmana vinent. Estarà destinat principalment a persones amb contracte laboral que necessitin allotjament, amb una aportació de 5 euros diaris.
Aquest recurs se suma als 16 pisos gestionats per l'Empresa Municipal d'Agenda Urbana (EMAU), que posen a disposició unes 90 places per als treballadors de la campanya.
L'altra gran novetat és la creació d'una oficina única d'intermediació laboral, que té com a objectiu connectar les persones temporeres amb oportunitats de feina i facilitar la continuïtat laboral durant tota la temporada agrària. Aquest servei ha començat a funcionar aquest dilluns a Mercolleida i, a partir del dia 15, es traslladarà a la Fira de Lleida.
Més de 260 places d'acollida a la ciutat
El pavelló 3 de Fira de Lleida continuarà sent el principal espai d'acollida per a persones sense feina entre el 3 de juny i el 31 d'agost. A més de l'allotjament temporal, oferirà serveis de menjador, consigna, dutxes i bugaderia, aquests dos últims també accessibles per a persones que pernoctin al carrer.
El dispositiu es completa amb les 40 places de l'alberg de Seròs, fet que permet superar les 260 places d'acollida gestionades directament pels municipis implicats. En conjunt, la plana de Lleida disposa de més de 700 places d'allotjament durant la campanya agrària.
La regularització, clau per reduir la vulnerabilitat
Una de les principals incògnites d'aquesta campanya serà l'efecte real del procés de regularització extraordinària sobre el mercat laboral agrari. L'Ajuntament considera que una part important de les persones que fins ara no podien treballar legalment podrien obtenir l'autorització administrativa durant els pròxims mesos.
Per aquest motiu, la Paeria aposta per reforçar els mecanismes d'intermediació laboral i afavorir l'accés a contractes de treball, amb l'objectiu de reduir la dependència dels recursos assistencials i facilitar una integració laboral més estable dels temporers que arriben a la ciutat.