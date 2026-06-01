El Suprem deixa en mans d'un jutjat de Lleida la investigació sobre una xarxa dedicada al robatori de cotxes

El Tribunal Suprem ha confirmat que la plaça 2 de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància de Lleida és l'òrgan judicial competent per dirigir la investigació sobre una xarxa criminal dedicada al robatori massiu de cotxes d'un mateix model a l'Estat per exportar-los posteriorment en vaixell a Gàmbia i altres països africans. La interlocutòria de la sala penal de l'Alt Tribunal, que és ferma i no es pot recórrer, tanca una disputa competencial oberta amb un jutjat d'Almeria perquè un dels sospitosos havia aparegut també en unes diligències obertes allà per un robatori puntual d'un cotxe del mateix model. El Suprem, però, avala que el nucli principal de la investigació policial i judicial s'ha desenvolupat a la capital del Segrià.
La causa es va iniciar l'agost de 2023 arran d'una investigació dels Mossos d'Esquadra de Lleida arran d'un augment dels robatoris d'un mateix model de SUV d'una marca japonesa. Els Mossos d'Esquadra van detectar una vintena de casos a la ciutat i, gràcies a una empremta trobada en un vehicle recuperat, van identificar un ciutadà francès presumptament vinculat a una xarxa criminal dedicada a robar vehicles per exportar-los a Gàmbia.
El cas va derivar en una disputa competencial entre els jutjats de Lleida i Almeria, ja que un dels sospitosos també apareixia en una causa oberta a Andalusia. Tot i això, la Fiscalia va defensar que el gruix de la investigació s'havia desenvolupat a Lleida, criteri que finalment ha avalat el Tribunal Suprem. La sala penal recorda que, en causes vinculades a organitzacions criminals amb actuacions repartides en diferents territoris, la competència no només depèn del lloc concret on es comet el delicte. Així, els magistrats recorden que també s'ha de tenir en compte quin jutjat està "en millors condicions" per continuar la investigació de manera eficaç.
La resolució encaixa amb una primera operació policial feta pública el maig de 2024 i amb una segona de l'octubre del 2025, quan Mossos i Vigilància Duanera van informar que havien desmantellat una trama especialitzada en el contraban internacional de vehicles sostrets. L'operació va acabar amb una desena de detinguts i la recuperació de desenes de cotxes.
La investigació va permetre descobrir una estructura logística amb bases a Girona, Lleida, Almeria i Osca, des d'on els vehicles eren amagats i enviats en contenidors a ports com Barcelona, Castelló o València amb destí final a Banjul. En un dels cops policials més importants, els agents van intervenir 15 vehicles robats amb un valor de mercat d'uns 300.000 euros dins de quatre contenidors preparats per ser exportats.
Segons la investigació, els cotxes es carregaven en contenidors marítims després de passar per naus i descampats utilitzats com a centres logístics. Els investigadors també van identificar un ciutadà suec considerat el coordinador dels enviaments entre l'estat espanyol i l'Àfrica occidental, sobre el qual el jutjat de Lleida va autoritzar escoltes telefòniques.