Lleida reforça la xarxa d'acollida per afrontar l'arribada de temporers durant la campanya de la fruita

L'inici de la campanya de recol·lecció de la fruita activa novament el dispositiu d'acollida per a treballadors temporers a les comarques de Ponent. Enguany, la xarxa desplegada entre administracions i entitats posa a disposició un total de 712 places repartides en onze equipaments situats al Segrià, la Noguera, el Pla d'Urgell, l'Urgell i les Garrigues.
L'objectiu és oferir una resposta temporal a les persones que arriben al territori per buscar feina en el sector agrari, garantint allotjament i serveis bàsics mentre no disposen d'un contracte laboral. Els espais funcionen com a punts d'acollida transitòria i de connexió amb el mercat de treball agrícola.
La ciutat de Lleida tornarà a concentrar bona part del dispositiu. A partir d'aquesta setmana, el pavelló 3 de Fira de Lleida obrirà les portes com a principal centre d'atenció, amb un centenar de places i serveis de manutenció, higiene, assessorament social i seguiment sanitari. L'equipament romandrà operatiu fins a finals d'agost.
Entre les novetats destaca l'entrada en funcionament del nou centre CATemporers 1, ubicat a la partida de la Caparrella. Aquest espai incorpora 32 places i serveis complementaris com menjador, bugaderia, dutxes, consigna i orientació laboral, amb la voluntat de reforçar l'atenció als treballadors que arriben al territori abans de trobar ocupació.
La xarxa es completa amb altres recursos ja consolidats, com els pisos gestionats per l'Empresa Municipal d'Agenda Urbana de Lleida, amb capacitat per a noranta persones, o l'alberg de Seròs, que aquest any amplia la seva activitat i mantindrà les portes obertes de manera continuada fins al setembre.
Paral·lelament, les administracions han reforçat els mecanismes d'intermediació laboral. L'Oficina Única de la campanya centralitzarà l'atenció als temporers i coordinarà la derivació cap a llocs de treball disponibles. A més, s'ha creat un servei específic per identificar perfils professionals que també puguin encaixar en sectors diferents de l'agrari, amb la col·laboració del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, l'Institut Municipal d'Ocupació, sindicats, empreses i entitats socials.
Per donar suport a aquesta tasca, el SOC ha incrementat els recursos humans destinats a la campanya amb la contractació de 87 dinamitzadors sociolaborals, deu més que l'any passat. Aquests professionals actuaran sobre el terreny facilitant informació, orientació i acompanyament als treballadors que arriben durant els mesos de més activitat.
El sector agrícola afronta la campanya amb una necessitat sostinguda de mà d'obra. Cada any, al voltant de 40.000 persones participen en les diferents fases de recol·lecció i manipulació de fruita a Catalunya. Les necessitats augmenten especialment quan coincideixen diverses collites, fet que obliga les explotacions a reforçar les plantilles durant setmanes concretes.
En paral·lel, el Departament d'Agricultura continua treballant en noves línies d'ajut per afavorir la creació d'allotjaments destinats a treballadors temporers, amb l'objectiu de millorar les condicions d'acollida i donar resposta a una demanda estructural del sector agrari.