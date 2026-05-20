Un estudi alerta de la mala salut dels temporers per les condicions de vida i feina

Un estudi liderat des de Lleida ha alertat que molts treballadors agrícoles migrants temporers tenen una mala percepció del seu estat de salut, una situació relacionada sobretot amb les dures condicions laborals i socials que pateixen. La recerca, publicada a la revista científica Public Health, apunta que factors com la precarietat laboral, les llargues jornades de feina, els problemes d’habitatge o la dificultat per accedir a serveis sanitaris afecten directament el benestar d’aquest col·lectiu.
L’estudi s’ha fet a partir de 623 enquestes a homes i dones migrants procedents del Magrib i de l’Àfrica subsahariana que treballen en campanyes agrícoles a Lleida, Andalusia i La Rioja. Els resultats mostren que la mala salut percebuda és especialment freqüent entre les dones, les persones sense papers i els treballadors de les zones del sud d’Espanya.
La investigació també detecta problemes respiratoris, musculars, circulatoris i de salut mental entre molts temporers. Segons els investigadors, aquestes situacions sovint estan relacionades amb la inestabilitat laboral, l’aïllament social i les dificultats per accedir a serveis bàsics.
La investigadora i professora de la Universitat de Lleida, Erica Briones, ha explicat que la salut d’aquestes persones “depèn molt de les condicions de vida que tenen”. En aquest sentit, considera que l’estudi ha de servir per ajudar les administracions a impulsar polítiques més justes i millorar les condicions laborals, sanitàries i d’habitatge dels temporers.
La recerca ha estat elaborada per investigadors de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida), la Universitat de Lleida, la Universitat de Logronyo i la Universitat d’Almeria. El projecte forma part d’una línia d’investigació més àmplia sobre salut, migració i desigualtats socials en el sector agrícola.