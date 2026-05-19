Balsells obre la setmana de l'Aplec: «La festa ens iguala a tothom»

Lleida ja va començar ahir a escalfar motors per a una nova edició de l’Aplec del Caragol, que durant els pròxims dies omplirà la ciutat de festa, penyes i activitats abans del gran cap de setmana als Camps Elisis. El tret de sortida oficial el va donar la rectora de la Universitat de Lleida, Maria Àngels Balsells, encarregada enguany del pregó inaugural.
Durant el seu discurs, Balsells va reivindicar el caràcter popular i transversal de la festa, destacant que l’Aplec és “un espai que iguala tothom” i on conviuen persones de diferents edats i realitats. També va posar en valor el paper familiar de la celebració, assegurant que durant aquests dies els infants recuperen “el plaer de compartir i jugar” lluny de les pantalles i dels dispositius mòbils.
La rectora també va recordar la històrica vinculació entre la Universitat de Lleida i l’Aplec del Caragol. Entre anècdotes i somriures, va evocar l’ambient especial que es viu als campus durant la setmana de festa, especialment abans de l’arribada del cap de setmana gran. A més, va remarcar coincidències històriques entre les dues institucions, com el trasllat de l’Aplec als Camps Elisis l’any 1993, el mateix any que la UdL va escollir el seu primer rector.
La jornada inaugural també va servir per entregar el Premi Caragol Bover a Jesús Bometón, expresident de la Fecoll. Bometón va agrair el reconeixement recordant les diferents juntes i voluntaris amb qui ha compartit anys de dedicació a la festa, i va definir la Fecoll com “una gran família” unida per l’amistat i el compromís amb l’Aplec.
La programació de la Setmana Cultural continuarà avui amb l’espectacle "Currículum Vitae" i seguirà demà amb el monòleg de David Sas, abans d’arribar a un cap de setmana en què Lleida tornarà a convertir els caragols en l’epicentre de la celebració.