L'agenda del cap de setmana a Ponent: 16 i 17 de maig

La venda de la vila de Torrebesses farà reviure l’època feudal
Torrebesses celebrarà una nova edició de la jornada històrica “Torrebesses i els senyors feudals”, una proposta que convertirà els carrers del municipi en un autèntic escenari medieval. L’activitat recrearà la venda del poble i el castell l’any 1427 per part de Manuel Aicart al cavaller Bernat de Boixadors. Durant tota la jornada hi haurà mercat medieval, recreacions històriques, cercaviles i espectacles familiars. El programa inclou tallers d’oficis antics, circ aeri, malabars i teatre de carrer. També s’hi faran demostracions de vestimenta i armes de cavaller. La cloenda arribarà amb una representació sobre la venda i l’alliberament de Torrebesses. L’assistència és gratuïta i l’organització va a càrrec de l’Ajuntament de Torrebesses.
Wine River Fest amb vi, gastronomia i música en directe a Balaguer
Balaguer acollirà una nova edició del Wine River Fest, una nova cita gastronòmica i cultural pensada per promocionar els vins i sabors del territori. Diversos cellers i restauradors oferiran degustacions i tastos durant una jornada que es desenvoluparà de les 12 del migdia fins a les 2 de la matinada. La proposta vol convertir-se en un punt de trobada per als amants del vi i la gastronomia local. El programa combinarà vermuts musicals, tardeos, concerts i sessions de DJ per animar l’ambient durant tot el dia. Entre els artistes destacats hi ha Maria Fernández, Dani Ruiz, Código 13 i Dj Solis. L’esdeveniment compta amb la col·laboració de la Paeria de Balaguer. La iniciativa està impulsada per Oci +40.
El Festival Enre9 omplirà la Zona 9 de Lleida d’arts de carrer i cultura comunitària
La Zona 9 de Lleida tornarà a convertir-se en un gran escenari cultural amb la cinquena edició del Festival Enre9. El certamen oferirà espectacles gratuïts d’arts en viu i de carrer als barris de la Mariola, Turó de Gardeny i Blocs Joan Carles. La programació combinarà propostes professionals amb actuacions comunitàries i activitats populars. Durant tres dies hi haurà circ, acrobàcies, música, cinema a la fresca i espectacles itinerants. Entre les companyies participants destaquen Afuma, Acro Barcelona, La Favorita Productions i Magic Fabrik. El festival també aposta per la inclusió, la interculturalitat i la cohesió social a través de la cultura. L’Enre9 està impulsat per entitats socials, culturals i l’Ajuntament de Lleida amb l’objectiu de trencar estigmes i reforçar el sentiment de pertinença al territori.
Mollerussa celebra la Festa Major amb quatre dies plens de música i activitats
Mollerussa viurà una nova edició de la Festa Major de Maig amb un ampli programa d’activitats per a totes les edats. Durant quatre dies la ciutat acollirà concerts, espectacles familiars, sardanes, correfocs i sessions de ball. La programació inclou actuacions de l’Orquestra Maravella, Selvatana i Nueva Etapa, així com festivals joves i sessions de DJ. També hi haurà activitats tradicionals com la trobada gegantera, la diada castellera i el mercat de Festa Major. Els més petits podran gaudir d’animació infantil, disco familiar i espectacles musicals. La festa comptarà amb havaneres, castells de foc i propostes gastronòmiques populars. L’Ajuntament de Mollerussa organitza una celebració que tornarà a omplir els carrers d’ambient festiu i participació ciutadana.