La demarcació de Lleida lidera el repunt de preus amb una variació interanual a l’abril del 3,7%

Les comarques de Ponent i l’Alt Pirineu i Aran lideren el repunt de preus amb una variació interanual a l’abril del 3,7%, set dècimes per sobre de la del mes de març. Segons dades publicades aquest dijous per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), a la resta de demarcacions, l’IPC s’ha moderat, i per això al conjunt de Catalunya, els indicadors donen un resultat favorable de baixada fins al 3%, per sota de la mitjana espanyola.
A Lleida la situació és diferent i productes com l’alcohol i el tabac, pugen fins al 5,8%, quan al març els preus estaven al 3,7%. També puja la roba i el calçat, fins a un 5,4% (1,6% al març), i l’habitatge, l’aigua, l’electricitat, el gas i altres carburants, un 6,7% (5% al març).
Exceptuant l’alimentació i les activitats d’oci, esport i cultura, la resta de preus pugen a la demarcació.
A la resta de demarcacions catalanes, l’IPC s’ha moderat. A Barcelona cau del 3% al 2,8%; a Tarragona, del 3,4% al 3,2%; i a Girona, del 3,4% al 3,3%. Si s’observa la variació mensual, els preus van repuntar un 0,8% a la demarcació de Lleida a l’abril.