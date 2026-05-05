05 de maig de 2026

L’atur cau un 2,62% a Lleida, però la demarcació perd 527 llocs de treball a l'abril

El mes es tanca amb 15.360 persones buscant feina, un 3,95% menys que el mateix mes de l’any anterior

Publicat el 05 de maig de 2026 a les 12:31
Actualitzat el 05 de maig de 2026 a les 12:33

L’atur ha baixat un 2,78% a les comarques de Ponent i l’Alt Pirineu i Aran durant l’abril i el mes ha tancat amb 414 desocupats menys, segons dades publicades pel Ministeri de Treball aquest dimarts. Les vacances de Setmana Santa, encavalcades entre el març i l’abril han suposat el final de la temporada d’esquí al Pirineu i això ha contribuït en gran manera a què s’hagin arribat a perdre 527 llocs de treball, segons les dades de l’afiliació a la Seguretat Social.

En aquest sentit, la radiografia de l’atur registrat per sectors d’activitat econòmica indica que el sector serveis encapçala el rànquing que suma més aturats amb 311, seguit de l’agricultura amb 62, la construcció amb 19 i la indústria amb 17.

Actualment a les comarques de Ponent i l’Alt Pirineu i Aran hi ha 15.360 persones a l’atur, un 3,95% menys que el mateix mes de l’any passat. Tot i que els afiliats a la Seguretat Social són 527 menys que al març (-0,25%), la variació anual d’aquest indicador és positiva i són 4.491 més que l’abril de l’any passat (+2,16%). El final de la temporada d’esquí, amb el tancament de pistes, hotels i restauració a moltes zones del Pirineu ha condicionat aquesta davallada entre el març i l’abril.

Arreu de Catalunya, l’atur ha baixat un 2,77% (amb 8.949 aturats menys). Per demarcacions, a Barcelona la reducció ha estat del 2,50% (6.035 aturats); a Tarragona, del 3,82% (1.448), i a Girona del 3,78% (1.052 aturats menys).

