L’atur creix fins al 7,3% en el primer trimestre a Lleida amb 9.200 desocupats més

La taxa d’atur ha crescut fins al 7,3% a les comarques de Ponent i l’Alt Pirineu i Aran en el primer trimestre de l’any, 1,6 punts més en comparació amb el darrer trimestre de l’any passat, segons les dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA) que ha publicat aquest dimarts l’Institut Nacional d’Estadística (INE).
En total, la demarcació de Lleida ha començat l’any amb 17.400 parats, 9.200 més que el mateix període de l’any passat, quan n’hi havia 8.200. D’altra banda, durant el primer trimestre de l’any s’han registrat 221.100 persones ocupades, 1.500 més que el mateix període de l’any passat, quan n’hi havia 219.600. El sector serveis lidera el rànquing de persones ocupades durant el primer trimestre amb un total de 140.100.
Al conjunt de Catalunya, la taxa d’atur ha crescut fins al 10,12% en el primer trimestre, 1,2 punts més que el mateix període de l’any passat i s’ha tornat a situar en el doble dígit després d’onze trimestres.
Per sectors, a la demarcació de Lleida durant el primer trimestre s’han registrat 22.300 persones en feines agrícoles, 33.200 al sector industrial, 25.600 a la construcció i 140.100 al sector serveis.