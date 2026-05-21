Lleida prepara els fogons de l’Aplec

Lleida ja fa olor de brasa, allioli i caragols. La ciutat engegarà aquest divendres una nova edició de l’Aplec del Caragol amb el Lo Caragolasso i una programació maratoniana que convertirà els Camps Elisis en una petita ciutat dins la ciutat fins diumenge al vespre. Concerts, xarangues, concursos impossibles, vermuts musicals i nits interminables marcaran un cap de setmana que, quaranta-cinc edicions després, continua sent la gran litúrgia popular de la capital del Segrià.
La festa tindrà un total de 124 colles, la xifra més alta de la seva història, i també reunirà uns 16.850 penyistes, uns 350 més que l’any passat. I arrencarà amb la concentració de colles i penons a la Font del Passeig Central abans que la Glorieta esclatés amb el tradicional Lo Caragolasso, enguany amb la colla Trenca-Clasques com a Colla d’Honor i l’actor Xavier Bertran, el popular Lo Cartanyà, com a convidat especial. Tot plegat, conduït per l’incombustible Sr. Postu i amanit amb la música de la Xaranga Mai Toquem Bé, els Castellers de Lleida i una sessió de Ponent Roots que posarà ritme al tret de sortida oficial de la festa.
Després del protocol, l’Aplec tornarà a demostrar que el seu autèntic motor són les colles. A cada parcel·la, la programació pròpia es multiplicarà a convertir el recinte en un mosaic de petites festes simultànies. A l’Ullà sonarà Oktoberfest amb DJ Selvas, mentre a Lifara Alcarrasina celebrarà un concurs de truites lifareres i els Despenyats faran unes particulars campanades de Cap d’Any en ple maig. La nit, com mana la tradició, serà llarga: DJs, concerts, playback, beer pong i actuacions es repartiran la matinada.
L'Aplec infantil guanya força
La música serà, de fet, un dels grans fils conductors d’aquesta edició. Dissabte el protagonisme passarà a l’Orquestra Saturno, als concerts heavy metal del Pavelló 3 i a desenes de vermuts i vesprejos musicals repartits entre les colles. Noms com Cafè Soul, Canalla en Rama, Amor Canalla o Topiloco Aviador compartiran protagonisme amb DJs que convertiran els Camps Elisis en una pista gegant on la son no es preveu que faci acte de presència.
Però l’Aplec és molt més que festa nocturna. Dissabte al matí arribarà l’ofrena floral en memòria de Manolo Calpe i una cercavila que tornarà a omplir el recinte de xarangues i penons. També hi haurà espai per als infants amb la Petita Rua de l’Aplec, la cursa infantil de caragols i activitats familiars repartides durant tot el cap de setmana. El recinte inclourà inflables, jocs de fusta i espectacles infantils, en una aposta clara perquè la festa continuï mantenint el seu esperit intergeneracional.
La gastronomia continuarà sent l’ànima de l’Aplec. A les parcel·les, desenes de colles començaran a encendre focs des de primera hora per preparar milers de quilos de caragols. Però també hi haurà coques de recapte, panadons, llonganisses, cassoles i àpats populars que convertiran els Camps Elisis en un enorme menjador a l’aire lliure. Moltes colles mantindran costums que ja formen part de la memòria popular, com coure escalivada o preparar coques artesanes al mateix recinte.
Cercavila matinal i darrer gran dinar
Diumenge arribarà un dels moments més icònics del cap de setmana: la cercavila matinal. A partir de les nou del matí, centenars de penyistes recorreran els carrers de Lleida amb penons, disfresses i xarangues abans de tornar al recinte per afrontar l’últim gran dinar de germanor. La desfilada, mig ressaca mig celebració, continua sent una de les imatges més reconeixibles de l’Aplec.
Enguany, a més, la festa reforça els espais de serveis i sensibilització. El Punt Lila-Rainbow tornarà a funcionar durant les nits de més afluència, també hi haurà espais de descans, recàrrega de mòbils, activitats comercials i iniciatives com el concurs per trobar “la colla més seeker” de l’Aplec, premiada amb mil cerveses. Amb tot a punt, Lleida es prepara per viure tres dies en què la ciutat canvia completament de ritme.