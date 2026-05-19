Les exportacions lleidatanes continuen en caiguda al març i reculen un 3,7% amb 233,4 milions

Les comarques de Ponent i l’Alt Pirineu i Aran encara registren una xifra negativa d’exportacions i al març la caiguda va ser del 3,7% en comparació amb el mateix mes de l’any passat. Segons dades del Ministeri d’Economia, la demarcació va exportar productes per valor de 233,4 milions i incrementa lleugerament la xifra de vendes a l’exterior del febrer, que va ser de 215,8 milions.
Pel que fa a l’acumulat des del gener, les exportacions a Lleida també se situen en negatiu, concretament un 7,6% menys que el mateix període de l’any anterior amb 636,2 milions. La de Lleida és l’única demarcació catalana que registra un indicatiu en negatiu al març. Al conjunt de Catalunya les exportacions van créixer al març un 5,2%, fins als 9.256 milions d’euros.
El principal motiu de la caiguda de les exportacions al març a la demarcació de Lleida està associat amb els productes d’alimentació, begudes i tabac, que van caure un 14,7% en comparació amb el març de l’any passat, fins als 117,7 milions. Per contra, els béns d’equipament, van pujar un 38,3% en vendes, fins als 37,3 milions. En l’acumulat des del gener, la caiguda de l’alimentació, begudes i tabac és sostinguda i se situa en un -16,2% en comparació amb el mateix període de l’any passat, amb 340,6 milions acumulats. Els béns d’equipament sumen en positiu, amb un 15,9% i 87,3 milions.
Pel que fa a les importacions de les comarques de Ponent i l’Alt Pirineu i Aran, al març també van caure, un 2,2% i es van quedar en 197,1 milions. Al conjunt de Catalunya, les importacions també van ser en negatiu (-1,9%) i van sumar 10.351 milions. Des del gener, a Lleida les importacions pugen un 2,7% en comparació amb el mateix període de l’any passat i sumen 531,3 milions.