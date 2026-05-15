Milers de docents es tornen a manifestar a Lleida en la quarta jornada de vaga

Els docents han protagonitzat aquest divendres una nova protesta a Lleida en el marc de la quarta jornada de vaga convocada aquesta setmana pel sector educatiu. La mobilització principal s’ha celebrat davant dels serveis territorials d’Educació i ha recorregut diversos carrers del centre de la ciutat fins arribar a la Casa dels Gegants, on s’ha fet la lectura del manifest reivindicatiu.
La participació a la manifestació ha generat discrepàncies entre sindicats i Mossos d’Esquadra. Des de la USTEC asseguren que hi han participat prop de 4.000 persones, mentre que la policia catalana redueix aquesta xifra aproximadament a la meitat. La marxa s’ha desenvolupat amb normalitat i sense incidents destacats.
Pel que fa al seguiment de la vaga a les comarques de Ponent, l’Alt Pirineu i Aran, el Departament d’Educació l’ha situat al voltant del 15%. En canvi, les organitzacions sindicals eleven la participació fins al 60%.
Els professionals de l’educació reclamen millores salarials, una reducció de les ràtios a les aules i més recursos humans i materials per poder atendre adequadament l’alumnat. També denuncien la sobrecàrrega de feina i demanen un increment de la inversió pública al sistema educatiu.
La jornada ha arrencat amb un tall a l'N-240 a Lleida. Un grup de professors ha tallat el trànsit a l'altura de l'església de Montserrat pocs minuts després de les 7.30 hores. Han agafat alguns contenidors i els han bolcat, i també han portat mobiliari d'escola, com taules i cadires, amb els quals han encès una foguera. Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana han desviat el trànsit. Un centenar de persones s'han concentrat en aquest punt durant una hora i mitja. Posteriorment, han iniciat una marxa per l'avinguda Rovira Roure, prèvia a la manifestació que arrencarà a les 12.30 hores des dels serveis territorials d'Educació.