El consum d'alcohol és l'addició que més es tracta a Lleida

A Lleida, el consum d'alcohol no dona treva i es manté com el motiu número u per visitar els centres d'atenció a les addiccions. De fet, quasi la meitat de les consultes actuals a la regió tenen l'ampolla com a protagonista, segons s'ha explicat en una trobada de metges celebrada aquesta setmana a la ciutat. D'entre les més de 3.000 persones ateses l'últim any, unes 1.200 patien trastorns directament lligats a aquesta beguda, la majoria per una dependència ja arrelada.
El perfil dels pacients varia molt segons la substància: mentre que els problemes amb l'alcohol solen aparèixer entre els 40 i els 50 anys, el cànnabis —que ja és la tercera causa de consulta a la demarcació— afecta sobretot joves que ronden els 25. Entre aquests dos grups es colen els consumidors d'opiàcis, que segueixen sent una part important dels pacients atesos.
Pel que fa a les solucions, la ciència té "pastilles" eficaces per a l'alcohol i els opiàcis que ajuden a no recaure, però la situació es complica amb la cocaïna o el cànnabis, on encara no hi ha un fàrmac màgic. Per això, la teràpia psicològica és l'eina fonamental: quan no es pot tallar el consum de cop, els psicòlegs treballen amb fites petites i realistes per refer la vida del pacient pas a pas.
La preocupació actual també se centra en els nous hàbits dels més joves, d'entre 20 i 35 anys, que estan experimentant amb drogues de síntesi i amfetamines. Aquests consums sovint van lligats a contextos de festa o pràctiques com el "chemsex", on es barregen diverses substàncies en l'àmbit sexual, cosa que afegeix una capa de complexitat extra a la feina dels sanitaris lleidatans.