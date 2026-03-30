L'edat a la qual s'ha de deixar de beure alcohol «del tot»: «El marge de seguretat per al cervell és inexistent»

El consum d’alcohol està profundament arrelat en la nostra societat i protagonitza la majoria dels moments de socialització i oci. Tot i aquesta normalització, es tracta d’una substància amb efectes perjudicials per a la salut, especialment quan el seu consum és habitual o excessiu. L’alcohol és perjudicial en qualsevol etapa de la vida, però nombrosos estudis alerten que els seus efectes s’intensifiquen amb l’edat, especialment sobre el cervell.
Tot i que no hi ha una prohibició específica per a les persones grans, cada cop més especialistes adverteixen que, amb els anys, el cervell perd capacitat per gestionar l’impacte de l’alcohol. Segons l’Organització Mundial de la Salut, no existeix un nivell de consum d’alcohol completament segur per a la salut, però el seu consum està relacionat amb més de 200 malalties i trastorns diferents.
En edats joves, aquest impacte pot passar més desapercebut gràcies a que el cervell té més quantitat de neurones i a la plasticitat cerebral. No obstant això, aquesta capacitat canvia amb els anys.
Com afecta l'alcohol a partir dels 60 anys?
A partir dels 60 anys, la pèrdua neuronal forma part del procés natural, i el cervell té més dificultats per adaptar-se o recuperar-se dels danys. En aquest context, el consum d’alcohol pot tenir un efecte més perjudicial, ja que el marge de protecció és menor. Diversos estudis en neuroimatge han observat que el consum habitual d’alcohol s’associa a una reducció del volum cerebral, especialment en zones implicades en la memòria i l’aprenentatge. Per tant, a partir d'aquesta edat, el risc de consumir alcohol és major.
El neuròleg Richard Restak ha defensat als seus llibres i a una entrevista amb el diari The Guardian que, a partir dels 70 anys, el més recomanable és evitar completament l’alcohol. Una recomanació que es basa en el fet que, en aquesta etapa, la capacitat de compensació del cervell és molt limitada. A més, les investigacions més recents indiquen que fins i tot consums moderats poden estar associats a canvis cerebrals significatius en persones grans.
De fet, organitzacions com Alzheimer’s Society assenyalen que, en aquesta etapa, el deteriorament cognitiu i les demències, com l’Alzheimer, són més freqüents, i l’alcohol pot accelerar-ne l’aparició o l’evolució.
Amb el pas del temps, aquest òrgan metabolitza l’alcohol més lentament, fet que provoca que l’etanol romangui més temps a l’organisme i arribi al cervell en concentracions més elevades. Per aquest motiu, reduir o eliminar el consum d’alcohol en la tercera edat no és una mesura extrema, sinó una decisió basada en l’evidència per protegir la salut cerebral i preservar les funcions cognitives el màxim temps possible.