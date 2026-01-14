Durant l'adolescència i la joventut, l'alcohol és una beguda més: demanar una aigua, una cervesa o un combinat sembla indiferent -tot i que no ho és-. El fet és que a mesura que es creix i es van complint anys, sembla que es tingui menor tolerància a l'alcohol, i no és una sensació és un fet.
Diversos estudis coincideixen que, a mesura que s'envelleix, l’organisme processa l’alcohol amb menor eficàcia. Segons expliquen especialistes en investigació sobre alcohol i envelliment, això fa que les concentracions d’alcohol a la sang augmentin més ràpidament i que els efectes existents des de la borratxera fins a la ressaca siguin més pronunciats, segons explica el The New York Times.
Pèrdua de múscul
Un dels factors clau és la pèrdua progressiva de massa muscular. A partir de la trentena, el cos comença a perdre múscul -fins a un 8% per dècada-, mentre que el percentatge de greix corporal tendeix a augmentar. Com que el múscul conté més aigua que el greix, una menor quantitat de massa muscular implica menys líquid corporal per diluir l’alcohol. El resultat és clar: amb la mateixa quantitat beguda, l’alcohol es concentra més a l’organisme.
Major afectació en dones que en homes
Aquesta saturació afecta especialment el cervell, alterant la parla, la presa de decisions, la memòria o el temps de reacció, així com l’equilibri i la coordinació. A més, a major concentració d'alcohol, majors són els símptomes de la ressaca. En el cas de les dones, l’efecte pot ser encara més marcat, ja que, de mitjana, tenen menys massa muscular que els homes, el que genera més efectes negatius de l'alcohol.
A tot això s’hi suma el descens de la funció hepàtica. Amb l’edat, els enzims del fetge encarregats de metabolitzar l’alcohol es tornen menys eficients. Això fa que l’organisme trigui més temps a eliminar-lo i que la sensació d’embriaguesa aparegui abans i s’allargui més. La carència del potencial del fetge per desfer-se de les toxines afecta de manera més prominent a les persones gran, fet que encara implica unes conseqüències majors de beure alcohol. En la mateixa situació es troben les persones amb problemes hepàtics, qui pateixen més els efectes.
Els medicaments i l'alcohol no són una bona combinació
Els medicaments també són un dels principals motius pels quals es tolera pitjor l'alcohol. Amb els anys, és habitual prendre més fàrmacs, i alguns poden potenciar els efectes de l’alcohol o augmentar el risc d’efectes adversos. Els medicaments per al dolor, l’ansietat o la pressió arterial poden intensificar la somnolència, la falta de coordinació o la confusió quan es combinen amb begudes alcohòliques, de la mateixa manera que fan mal al fetge.
Per altra banda, la deshidratació i una pitjor qualitat del son fan que les ressaques siguin més llargues i intenses. Amb l’edat, el cos detecta pitjor la sensació de set, fet que provoca que es begui menys aigua del correcte. I, a més, també se sol dormir menys hores.