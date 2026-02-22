Quantes vegades és normal anar de ventre cada setmana, segons un prestigiós estudi

Quantes vegades per setmana vas de ventre? És una pregunta habitual en converses informals i les respostes acostumen a ser dispars. Alguns estan preocupats perquè hi van massa poc i d'altres angoixats perquè hi van massa. En definitiva, és difícil trobar el punt mitjà.
Per fer-ho, hi ha un estudi del 2010 que es considera de referència en aquesta qüestió. És l’estudi Popcol de 2010 (publicat a Scandinavian Journal of Gastroenterology). La investigació va abordar el tema en profunditat, i xifres a banda, deixa un parell d'advertiments generals. No és necessari anar de ventre cada dia, sinó que el més important és la regularitat i no tenir dolor, sang, pèrdua de pes, etc.
Amb tot, Popcol va analitzar un grapat de persones sanes i va establir que la gran majoria anava de ventre entre tres vegades al dia i tres vegades a la setmana. Això vol dir, com a mínim tres cops per setmana i com a màxim vint-i-u. Aquesta és la xifra que es va establir com a correcta. És el rang que es considera normal en l'àmbit de la medicina digestiva. El cert és que cada persona té un sistema digestiu diferent i hi ha milers de variabilitats que fan que alguns puguin anar de ventre molt sovint i altres menys. L'important és estar dintre del rang proposat per Popcol.
Finalment, els investigadors també van destacar tres aspectes que compartien la majoria de persones sanes. El 47 % feia una mica d’esforç per defecar, el 46 % tenia sensació d’evacuació incompleta i fins i tot una mica d’urgència o inflor també podia ser considerada "normal".
Com menjar pa per millorar la digestió
Un aliment molt habitual de la dieta mediterrània i amb impacte sobre la digestió és el pa. El doctor David Céspedes, expert en longevitat, ha revelat un gest senzill que pot tenir un impacte directe i immediat en la digestió i la salut de la microbiota: congelar-lo abans de consumir-lo. "Hauries de començar a fer-ho", assegura. Segons explica, el fet de congelar el pa i descongelar-lo posteriorment no s'ha de fer només per una qüestió de conservació, sinó que "en canvia l'estructura totalment" i això té conseqüències metabòliques reals en el teu cos.