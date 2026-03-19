Un serraller ordena els millors i pitjors sistemes de seguretat per a la porta de casa: «No cometis aquest error»

La seguretat és una de les principals preocupacions dels catalans i, tot i que els Mossos d'Esquadra informen que el 80% de les denúncies per habitatges ocupats són de pisos buits de grans tenidors, aquest és un tema recurrent als debats públics i polítics. Per això, els perfils especialitzats en seguretat triomfen a les xarxes socials, com és el cas del de la serralleria Revilla de Barcelona.
Els vídeos dels seus experts acumulen desenes de milers de visites i m'agrades, i un dels més populars és un en què fan una tier list -una classificació per categories- dels millors i els pitjors sistemes de seguretat per a les portes de casa. Pel que fa als panys, la serralleria Revilla considera que és "pèssim" fer servir un pany electrònic, ja que, des del seu punt de vista, dependre només de la tecnologia no és una bona opció. El mateix passa amb el pany de gorges, el qual considera que cal actualitzar.
En canvi, l'expert apunta que és una bona idea fer servir un pany secundari, sempre que el principal ja sigui segur per si mateix. És a dir, s'ha d'avaluar cas per cas si és una bona opció. En aquest sentit, l'especialista assenyala que hi ha dues opcions genials a l'hora de protegir-se. Es tracta del bombí d'alta seguretat i de la porta sentinella, i l'expert les destaca per la seva alta eficàcia.
D'altra banda, sobre l'espiell, la serralleria té clara quina és la seva tria entre l'analògic i l'electrònic: "Tenint en compte que hi ha els electrònics no compraria l'analògic", comenta l'expert. De fet, la serralleria qualifica l'analògic de "pèssim" i l'electrònic com una "molt bona idea".
Els mètodes més antics
I sobre les opcions més antigues com deixar les claus posades durant la nit? "És bona idea", diuen els experts d'aquesta serralleria de Barcelona, "sempre i quan tinguis un cilindre senzill". En cas que el bombí ja fos d'alta seguretat, deixar les claus posades no tindria cap efecte extraordinari. Pel que fa a les persones que encara deixin la clau sota l'estora... "seria pèssim", asseguren, tot i que admeten que és una opció que pot arribar a fer una mica de riure.
Finalment, l'expert fa un comentari sobre els olis amb grafit per lubricar els mecanismes intern del pany. Creu que és millor utilitzar un oli especial per a panys, tot i que admet que és important que no deixin cap mena de residu dins el pany, ja que això pot afectar el seu funcionament.
La classificació definitiva
- Els millors: bombí d'alta seguretat, porta sentinella, espiell electrònic, alarma ajax.
- Bona idea: deixar la clau posada al pany, segon pany, escut magnètic.
- Sense més: clau de punts, olis amb grafit.
- "De cunyat": deixar la clau a l'estora.
- Pèssim: espiell analògic, pany electrònic, pany de gorges.