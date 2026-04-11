Esmorzar aquest fruit sec cada dia millora la memòria i protegeix el cor

Sempre diuen que els petits canvis són els que marquen la diferència. Segons la dietista-nutricionista Júlia Farré, incloure un grapat d'aquest fruit sec a l'esmorzar pot tenir beneficis importants per a la salut, i assegura que fer-ho diàriament pot ajudar a prevenir malalties cardiovasculars, millorar la funció cognitiva i cuidar la microbiota intestinal. Es tracta de les nous.
“Canviar o enriquir els esmorzars habituals amb un grapat de nous pot ser una manera pràctica d’afegir greixos insaturats, omega-3 ALA, fibra i proteïna vegetal a un àpat que moltes persones repeteixen gairebé cada matí”, destaca l'experta, que també apunta que una bona opció és menjar-les amb el iogurt o la civada, així com el pa i la crema de nous.
Concretament, l'experta assegura que una ració de 30 grams de nous aporta 2,7 grams d’àcid alfa-linolènic (ALA), 4,6 grams de proteïna i 2 grams de fibra. Segons la Unió Europea, aquest tipus d'omega-3 contribueix a mantenir uns nivells normals de colesterol en sang. D'altra banda, també s'associa amb una millor elasticitat dels vasos sanguinis.
Són diversos els estudis epidemiològics, assaigs clínics i revisions les que han explorat durant més de 30 anys el perfil nutricional de les nous, que pot contribuir a millorar la qualitat de la dieta i altres aspectes de la salut. “La literatura científica dona més suport al paper de les nous dins de patrons alimentaris saludables que no pas a la idea d’atribuir-los efectes miraculosos com a aliment aïllat”, assegura Farré.
Efectes positius en la funció cognitiva
L’evidència científica més sòlida relaciona el consum de les nous amb un impacte positiu en la salut cardiovascular. En aquest sentit, els estudis conclouen que incorporar-les a la dieta ajuda a reduir el colesterol. D'altra banda, també s'ha observat que modifica la composició de la microbiota intestinal. En concret, s'ha detectat un augment de bacteris beneficiosos productors de butirat i una reducció de compostos associats a processos inflamatoris, tot i que l'impacte global sobre la diversitat microbiana es considera moderat.
Finalment, també s'han identificat efectes positius en la funció cognitiva. Alguns estudis relacionen el consum de nous amb una millora en els temps de reacció i la memòria. Amb tot, Farre insisteix que els seus beneficis s'entenen millor dins d'una alimentació equilibrada i recomana consumir-ne uns 30 grams diaris. I, en cas que no es vulgui menjar tota aquesta quantitat a l'esmorzar, apunta que també es poden repartir al llarg del dia. Sigui de la manera que sigui, contribuirà a tenir una millor salut cardiovascular i una millor memòria.
També millora el son
Un dels descobriments més recents també apunta que menjar nous amb regularitat ajuda a millorar la qualitat del son i a reduir la sensació de cansament l’endemà. Per què passa això? La resposta es troba en la melatonina, l’hormona encarregada de marcar els ritmes de son i vigília. Les nous en contenen de forma natural, i a més són riques en triptòfan, un aminoàcid essencial que el cos utilitza per fabricar serotonina i, posteriorment, melatonina. Com que l’organisme no és capaç de produir triptòfan per si mateix, depèn completament de la dieta per obtenir-lo.