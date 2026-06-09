El canvi amb la declaració de la renda que afecta més de 100.000 catalans: ja no l'han de presentar

Amb la campanya de la renda del 2025 ja quasi acabant, encara sorgeixen alguns dubtes d'última hora sobre el límit de pagadors, dels ingressos anuals o de les pensions, subsidis o ajudes públiques. En aquest context, el Butlletí Oficial de l’Estat ha publicat una modificació rellevant que afecta les persones que cobren prestacions per desocupació que, a Catalunya, implica més de 100.000 persones.
En concret, rebre l’atur et podia obligar abans a fer la declaració de la renda encara que, en altres circumstàncies, no hi estiguessis obligat. Això es devia a una norma específica de la Llei General de la Seguretat Social que feia que les persones perceptores de prestacions per desocupació haguessin de presentar l’IRPF, independentment dels ingressos totals o dels límits habituals. Però, ara, la normativa ha canviat.
L'atur ja no obliga a declarar
El Reial decret llei 3/2026 elimina l’obligació de presentar l’IRPF pel simple fet de percebre l’atur, en suprimir l’apartat corresponent de la Llei General de la Seguretat Social. Això implica que rebre una prestació del SEPE deixa de ser, per si sol, un motiu que obligui a fer la declaració de la renda.
A partir d’ara, l’obligació dependrà dels criteris generals de l’impost, igual que per a la resta de contribuents. Segons s’explica al text publicat al BOE, la imposició de la declaració de l'IRPF de l'atur generat una càrrega administrativa innecessària. Tot i aquest canvi, no tots els perceptors de l’atur queden automàticament exempts de presentar la declaració.
Quins aturats estan obligats a declarar?
Si se superen els límits establerts, hi ha diversos pagadors o es compleix algun altre supòsit d’obligació fiscal, caldrà continuar presentant la declaració de la renda amb les dades de l'atur. Per això, els experts recomanen revisar sempre les dades fiscals abans de decidir, ja que en alguns casos la declaració continuarà sent obligatòria i, en d’altres, fins i tot podria sortir a retornar.