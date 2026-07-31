Quan una paraula no canvia el resultat: la nova interpretació judicial sobre l'acomiadament improcedent

Alguna vegada t'has preguntat si un simple error de redacció pot canviar el teu futur laboral? Imagina la situació següent: una empresa t'acomiada, el jutge declara que l'acomiadament és improcedent i la direcció decideix pagar-te la indemnització corresponent per tancar el cas.
Tanmateix, a l'escrit oficial enviat al jutjat s'obliden d'escriure la paraula «indemnització». Et sembla un motiu suficient per exigir la teva readmissió immediata? Això és exactament el que va passar en un cas recent que ha capgirat la visió tradicional del dret del treball actual. Atent!
L'origen del conflicte: un detall formal que ho va canviar tot
Posa't en situació. Som a l'any 2024 i un jutjat acaba de declarar que un acomiadament ha estat improcedent. La legislació laboral deixa la decisió en mans de la companyia.
Segons l'Estatut dels Treballadors, l'empresa disposa de cinc dies hàbils per escollir entre dues úniques alternatives: o bé et readmet al teu lloc de treball pagant els salaris de tramitació, o bé extingeix definitivament la relació laboral mitjançant el pagament de la indemnització legalment establerta.
Què va fer l'empresa en aquest supòsit? Va presentar un escrit formal on comunicava que «optava per l'acomiadament improcedent rebutjant la readmissió del treballador». En cap moment no hi apareixia la paraula «indemnització». Això sí, paral·lelament, va fer l'ingrés immediat de tota la suma corresponent a la indemnització fixada per la llei. Semblava un pas clar, però el treballador va decidir impugnar l'elecció.
La reclamació del treballador: la recerca del rigor literal
El treballador va basar la seva estratègia en un argument estrictament formal. L'argument era purament un detall formal.
Així doncs, va sol·licitar l'aplicació directa de l'article 56.3 de l'Estatut dels Treballadors. Aquest article estableix que, si l'empresari no manifesta de forma adequada la seva voluntat, la llei presumeix que s'ha optat per la readmissió immediata.
En un primer moment, el jutjat d'instància li va donar la raó i en va ordenar la readmissió. La companyia va presentar un recurs de suplicació. Tanmateix, la situació no es va quedar aquí i el cas va arribar a instàncies superiors.
La resolució del Tribunal Superior de Justícia de Madrid
La Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) va acabar rectificant aquest criteri inicial i donant la raó a la part empresarial. Els magistrats van fonamentar la seva decisió en un raonament lògic i pràctic.
Després d'una declaració d'improcedència només existeixen dues opcions. La intenció real de l'empresa va quedar demostrada.
Segons el tribunal, no cal repetir fórmules sacramentals ni utilitzar termes exactes si del conjunt d'actuacions es desprèn una voluntat expressa, clara i inequívoca. El context i la conducta real s'imposen a les omissions formals.
Hi ha un canvi respecte de la doctrina del Tribunal Suprem?
És normal que et preguntis si aquesta resolució trenca amb la línia del Tribunal Suprem. El tribunal no trenca amb la doctrina anterior.
La diferència clau en aquest assumpte és que no existia únicament una transferència. Hi havia un escrit presentat dins del termini legal on es rebutjava expressament la teva reincorporació. Tots dos fets s'han d'interpretar de manera conjunta.
Si en algun moment t'enfrontes a un conflicte laboral d'aquesta magnitud, comptar amb l'assessorament adequat d'uns advocats laboralistes especialitzats serà fonamental per garantir la millor defensa dels teus interessos. Aquest tipus de suport et permetrà afrontar el procés amb molta més tranquil·litat.
Efectes pràctics i consells per al teu dia a dia laboral
Encara que aquesta sentència podria ser revisada pel Tribunal Suprem mitjançant un recurs de cassació, el seu valor pràctic és indubtable. Els tribunals interpreten la voluntat real de les parts.
Vol dir això que podem descuidar la redacció de les comunicacions oficials? En absolut.
Com més precís i clar sigui qualsevol escrit, menors seran els riscos de patir litigis llargs, complexos i costosos. Per evitar errors d'interpretació que puguin comprometre la teva posició, tenir el suport d'advocats laboralistes a Madrid t'aportarà la màxima seguretat jurídica en cada pas del procés.
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La importància d'una estratègia jurídica ben dissenyada
Els procediments per acomiadament solen barrejar aspectes substancials amb requisits processals molt estrictes. Una petita errada pot provocar anys de disputes.
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Aquesta nova interpretació judicial demostra que el dret busca la voluntat real de les parts. Una redacció acurada és el millor escut.