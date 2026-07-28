Aquesta és la pensió mitjana de jubilació el juliol de 2026 a Catalunya: creix un 4,4%

Quina és la pensió mitjana de juliol a Catalunya? Les xifres publicades aquest dimarts per la Seguretat Social mostren que la mitjana s’ha situat en 1.608,10 euros al juliol a Catalunya, un 4,42% per sobre que el mateix mes de l’any passat, quan va ser de 1.540,02 euros per als pensionistes de tots els règims.
En total, s’han abonat més d’1,21 milions de prestacions per jubilació durant el setè mes de l’any 2026, que suposen 18.649 més que l’any passat. El segon capítol més alt en la nòmina de les pensions han sigut les pensions per incapacitat permanent, amb una mitjana de 1.372,19 euros per prestació (+3,55%) i un total de 167.977 transferències (+0,63%). Les pensions per viudetat s’han situat en 989,52 euros (+4,05%) i han sigut les terceres més nombroses amb 388.546 prestacions (-0,19%).
Per demarcacions, tot el territori català en conjunt registra repunts de més del 4% en la pensió de mitjana de jubilació. Les prestacions més altes es registren a la demarcació de Barcelona, amb 1.651,08 euros de mitjana (+4,79% respecte a l’any passat), seguida per Tarragona amb 1.531,94 euros (+4,57%), Girona amb 1.462,17 euros (+4,79%) i Lleida amb 1.420,94 euros (+4,95%).
I a l'Estat espanyol?
En el conjunt de l’Estat espanyol, la pensió mitjana de jubilació ha sigut de 1.573,65 euros, un 4,46% més que l’any passat, i s’han abonat gairebé 6,8 milions d’aquestes prestacions. Entre tots els tipus de pensions, la Seguretat Social ha fet més de 10,5 milions de transferències al juliol a prop de 9,5 milions de persones, amb una despesa total de 14.431,9 milions d’euros aquest mes.