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La pensió que poden demanar les mestresses de casa en complir els 65 anys: fins a 628 euros al mes

Butxaca

Moltes dones que han dedicat la seva vida a les tasques domèstiques o de cures poden accedir a aquesta ajuda pública si compleixen les condicions establertes per la normativa

  • La pensió no contributiva no és una mesura excepcional per a les mestresses de casa -

ARA A PORTADA

Publicat el 26 de juny de 2026 a les 08:56

La pensió de jubilació és una de les principals eines de protecció econòmica en la vellesa, ja que garanteix uns ingressos quan s'acaba la vida laboral. Tanmateix, aquest sistema ha generat durant dècades un important desequilibri de gènere. Moltes dones, especialment les que avui tenen més de 65 anys, van dedicar bona part de la seva vida a les tasques domèstiques i a la cura dels fills o de familiars sense cotitzar a la Seguretat Social o treballant en l'economia submergida, fet que els impedeix accedir a una pensió contributiva.

Per evitar que aquestes persones quedin desprotegides, la legislació espanyola preveu la pensió no contributiva de jubilació, una prestació finançada amb impostos que garanteix uns ingressos mínims a qui compleix els requisits d'edat, residència i manca de recursos, encara que no hagi cotitzat prou o no ho hagi fet mai. 

Com funciona?

La pensió no contributiva de jubilació, gestionada per l'Imserso, té com a finalitat assegurar un nivell mínim d'ingressos a les persones que, en arribar a l'edat de retirar-se, no compleixen els requisits per cobrar una pensió contributiva. Aquest 2026, la quantia màxima és de 8.803,20 euros anuals, repartits en 14 pagues de 628,80 euros al mes. Tot i això, l'import que percep cada beneficiari pot ser inferior, ja que es calcula en funció dels seus ingressos i, en alguns casos, dels recursos econòmics de la unitat familiar amb qui conviu.

Quins requisits cal complir?

Per poder accedir a aquesta ajuda, cal reunir diverses condicions:

  • Edat: en primer lloc, cal haver complert els 65 anys en el moment de presentar la sol·licitud
  • Residència: també cal acreditar la residència legal a Espanya i demostrar que s'ha viscut al país almenys deu anys des dels 16 anys, amb l'exigència que dos d'aquests anys siguin consecutius i immediatament anteriors a la petició de la prestació.
  • Ingressos: un altre requisit fonamental és no superar els límits d'ingressos establerts per la normativa. L'Administració no només té en compte les rendes del sol·licitant, sinó també, quan correspon, les de les persones amb qui comparteix domicili. Per aquest motiu, no totes les persones sense ingressos personals compleixen automàticament els criteris per obtenir la pensió.

Aquesta no és una mesura nova destinada exclusivament a les mestresses de casa, sinó que forma part del sistema públic de protecció social des de fa dècades. Davant d'aquesta situació, és recomanable adreçar-se als serveis socials o a l'organisme competent de la comunitat autònoma per comprovar si es compleixen les condicions exigides i iniciar, si escau, la tramitació de l'ajuda.

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