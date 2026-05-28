Els pensionistes que cobraran fins a 1.700 euros més de manera imminent

El llindar mínim de subsistència és el paràmetre que que fa servir la Seguretat Social per determinar el nivell d'ingressos mínims que l'Estat ha de garantir a un ciutadà en funció de les seves característiques per evitar l'exclusió social. L'última reforma de les pensions, precisament, va determinar que un tipus concret de beneficiari no rebia prou ingressos i, per tant, que calia incrementar la prestació de cara al 2026.
Si bé, l'aplicació d'aquest canvi encara no s'ha aplicat per a tothom, es farà de manera imminent i retroactiva, la qual cosa vol dir que els beneficiaris cobraran la nova pensió i la part de l'increment des del gener que no han percebut encara. Es tracta de les persones que cobren les pensions mínimes de viudetat.
Aquestes pensions varien en funció de l'edat, la situació concreta de la persona, si té càrregues familiars o una discapacitat. Segons aquestes variables, fins ara, les pensions oscil·laven entre els 9.275 euros i els 15.849 euros bruts anuals en 14 pagues. A partir del 2026, però, aquestes quantitats han augmentat fins a 1.743 euros.
Pensió mínima de viudetat: quants diners són i de què depèn
El col·lectiu més beneficiat per la reforma de les pensions de viudetat són els titulars amb càrregues familiars, que passen a cobrar un 11,4% més, amb una pensió mínima de 17.592,40 euros bruts anuals (1.256 euros al mes). A l'altre extrem, hi ha els titulars menors de 60 anys, a qui se'ls garantitza un mínim de 9.931 euros bruts anuals. Pel que fa als titulars amb una discapacitat igual o superior al 65%, la pensió mínima passa a estar fixada en 13.106 euros bruts anuals.
Com rebre l'increment de la pensió
Com que la revalorització de les pensions mínimes de viudetat van entrar en vigor l'1 de gener de 2026, els seus efectes són retroactius des d'aquell dia. Això implica que, quan els beneficiaris comencin a percebre aquests increments, també rebran els pendents des de l'inici de l'any. El canvi és automàtic i els titulars no han de fer cap tràmit perquè s'apliqui.