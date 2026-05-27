Alerta si reps una trucada d'aquest prefix, és una estafa per robar dades bancàries

Les trucades de spam i les estafes digitals són cada vegada més comuns i, per tant, més subtils. Els estafadors aprofiten qualsevol excusa per enganyar i extraure dades bancàries i personals, sobretot, quan es tracta de gent major que no està acostumada a identificar les trucades que són una estafa de les que són publicitats d'alguna empresa.
En aquest sentit, la periodista Anna Punsí alerta en el seu compte d'X d'un prefix que pot ser enganyós, però que es tracta d'una estafa telefònica. "Si us truquen d’aquest número, sapigueu que és una estafa!", avisa a través d'una publicació en referència a un número de telèfon que comença amb +872.
L'estafa del telèfon fix
Tot i que encara hi ha persones que cauen en la trampa, la majoria de gent ja no agafa telèfons desconeguts perquè sap que poden ser estafes o publicitat no desitjada. Punsí, qui ha rebut una d'aquestes trucades d'un número que comença amb el prefix +872, explica com funciona aquest tipus d'estafa.
"Com que els criminals ja veuen que la gent no agafa telèfons mòbils que no coneix, ara ataquen des de telèfons fixos", explica. A l'altre costat del mòbil, un noi que diu que truca de "Factor Energia" t'ofereix un descompte del 25% per a la factura de la llum i "d'un 30% de la del gas", continua relatant Punsí l'estafa. "Per donar més credibilitat a la jugada, et diu: 'Coge papel y boli y apunta los datos que te diré'", i després l'estafador et dona el seu nom fals i un número de treballador, també fals.
"Et diu que et dona les dades d’una cosa que es diu CUPS, que és el Codi Universal de Punt de Subministrament. És un codi de 22 dígits", explica Punsí sobre les mentides que utilitzen. En aquest punt, l'estafador comença a dir-te dades personals que surten a una suposada factura que té davant perquè les confirmes i per fer més creïble l'engany, fins que arriba el moment en què et demana que confirmis el teu banc.
"Aleshores arriba el moment: 'Me puedes dar el nombre de tu banco porque tengo tu IBAN pero no tengo el nombre'", explica la periodista a X, qui afegeix que ací és on ha confirmat que era una estafa perquè, si la persona que truca té la factura davant, hauria de tenir la informació bancària completa.
5 consells perquè no t’estafin a internet
- Desconfia: Cal sospitar dels anuncis que prometen diners fàcils o inversions segures, especialment si utilitzen imatges falses o suplantacions d’identitat creades amb IA.
- Comprova dues vegades abans de fer clic a l’enllaç: Abans d’entrar en una web, és important verificar que sigui oficial i desconfiar d’errors, urgències o informació no contrastada.
- Vigila amb les inversions: S’ha d’evitar invertir en plataformes o serveis no autoritzats i comprovar sempre si estan regulats per organismes oficials.
- Com detectar continguts falsos?: Els experts recomanen utilitzar diverses eines per comprovar si imatges, vídeos o àudios han estat manipulats amb intel·ligència artificial.
- Denúncia qualsevol intent d’estafa: Informar de continguts fraudulents a la policia, la CNMV o les plataformes digitals ajuda a prevenir noves estafes.