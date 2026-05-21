La fórmula per incrementar la pensió de jubilació: pot augmentar milers d'euros

L'augment de l'esperança de vida i la dificultat per sostenir els sistemes de pensions fan que les democràcies liberals estiguin augmentant les edats de jubilació. A l'Estat, se situa en els 66 anys i 10 mesos per a la majoria dels treballadors, aquells que no arriben als 38 anys i 3 mesos cotitzats. Si se supera aquest llindar, l'edat de jubilació es rebaixa fins als 65 anys.
Els augments progressius de l'edat mínima són motiu de queixes i reivindicacions sindicals, però també hi ha treballadors individuals que, quan arriba el moment, volen continuar treballant o senten que encara poden continuar vinculats al mercat laboral. Altres, no han cotitzat prou anys i busquen maneres d'ampliar la base.
Sigui com sigui, hi ha una fórmula per augmentar la pensió de jubilació de manera substancial, fins a milers d'euros l'any. No és desconeguda, perquè 39.300 persones a tot l'Estat van aplicar-la el 2025, però hi ha molts treballadors que no la tenen present. Es tracta de la jubilació demorada.
Què és la jubilació demorada?
La jubilació demorada és el mecanisme legal que permet endarrerir l'edat de jubilació de manera voluntària quan ja té l'edat mínima legal. A canvi, la pensió augmenta notablement.
Qui pot accedir-hi?
Només hi ha dos requisits per accedir a la jubilació demorada: haver cotitzat 15 anys a la Seguretat Social i tenir l'edat de jubilació ordinària. Així, qualsevol treballador que ho compleixi i que no vulgui deixar de treballar, pot sol·licitar-ho. Ara bé, aquesta mena de jubilació no és compatible amb la flexible o l'anticipada, però sí amb la jubilació activa.
Com demanar-la?
La jubilació demorada es demana en el moment en què el treballador vol començar a cobrar la pensió. Per tant, després de treballar per sobre de l'edat ordinària. Per fer-ho, cal seleccionar la casella corresponent en el formulari de sol·licitud de la pensió i triar quina modalitat de cobrament prefereixen.
Els mètodes de cobrament del complement per jubilació demorada
La jubilació demorada permet incrementar la pensió un 4% per cada any extra treballat, sense superar la pensió màxima estipulada per a aquell any. També es poden sumar períodes superiors a sis mesos i inferiors a un any, amb un percentatge addicional del 2% per cada 6 mesos.
Aquest complement es pot cobrar amb un ingrés únic en el moment en què es demana la jubilació, una bona opció si es busca liquiditat. D'altra banda, també hi ha l'opció mixta, amb una part en forma d'ingrés inicial i la resta, de manera complementària a cada cobrament mensual.