Aquests són els tres aliments que t'ajuden a blanquejar les dents, segons una clínica dental

Mantenir les dents de color blanc no sempre és tasca fàcil. Hi ha molts factors que cal tenir en compte. Tal com relaten des de la clínica dental Navas en una publicació a les xarxes socials, això depèn, en molts casos, de l'alimentació. Alguns aliments contribueixen a blanquejar-les, mentre que d'altres, al contrari, ajuden a ennegrir-les. Si vols mantenir unes dents blanques i brillants, doncs, cal seguir aquests consells de la clínica dental.
Els tres aliments més positius per a la salut bucodental són les maduixes, els iogurts i les pomes. Els experts de la clínica relaten que aquests tres ajuden a blanquejar les dents. En canvi, els tres aliments que més les tenyeixen són el vi negre, el cafè i el te. Això no vol dir, però, que no es puguin consumir aquests aliments si es vol mantenir unes dents blanques, sinó que cal seguir tres consells de neteja per evitar aquest efecte.
En concret, des de la clínica dental Navas destaquen que és important "glopejar" just després d'ingerir-los. També és clau raspallar-se-les correctament trenta minuts després d'haver-los consumit. I, per últim, i el més recomanable, "limitar-ne el consum". Tal com indiquen des de la clínica dental, seguir aquests tres passos ajuda a mantenir les dents blanques com el primer dia, però cal ser molt curós amb quina mena d'aliments es consumeixen.
Quina és la millor pasta de dents?
Existeixen nombroses pastes de dents que inclouen diferents ingredients que poden ser més propensos a embrutar, més que netejar, així com més bons o dolents. Però per a l'odontòloga María Eugenia Chamorro la millor pasta de dents no és la que es compra tenint en compte els seus ingredients o el seu preu, sinó tenint en compte altre factor molt més essencial.
Chamorro explica en la seva entrevista a Europa Press Salud que no cal gastar més diners per cuidar bé la boca. Segons explica, una bona salut bucodental depèn sobretot d’una rutina correcta: raspallar-se bé, amb regularitat i amb una tècnica adequada. "Gastar més diners no garanteix automàticament millors resultats si els hàbits no són adequats", assegura l'experta.
Chamorro matisa que, des del vessant clínic, les diferències no acostumen a estar en la capacitat de neteja essencial, sinó en els components afegits pensats per a necessitats específiques. Remarca que l’element imprescindible en qualsevol dentífric és el fluor, pel seu paper clau en la protecció de l’esmalt i la prevenció de la càries. Pel que fa a efectes com el blanquejament, adverteix que moltes vegades es tracta de beneficis limitats, amb resultats suaus i progressius, no pas canvis espectaculars.