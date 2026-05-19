Aquest és el pitjor aliment per a la melsa, segons els metges

La melsa és un òrgan que acostuma a passar desapercebut. Situada a la part esquerra de l'abdomen, la melsa s'encarrega de servir de reservori de sang i té una funció essencial dins el nostre organisme. Sovint no se li dona prou importància a l'hora de planificar la nostra alimentació, però hi ha certs ingredients que cal evitar si es vol cuidar-la com cal i reduir-ne la inflamació.
Tenint en compte aquesta situació, els metges remarquen la importància de controlar correctament la dieta per evitar inflamacions o infeccions a la melsa. Els principals aliments que cal evitar són tots aquells que tenen una alta capacitat inflamadora. És a dir, els aliments processats i ultraprocessats: carns processades, olis vegetals refinats, farines refinades, refrescos o aliments fregits.
Tots aquests aliments es caracteritzen per un excés de greixos saturats, sal afegida, sucres lliures afegits, o diversos d'ells en conjunt. D'una banda, les carns processades, a banda dels greixos saturats en excés, també contenen nitrits, un conservant que s'ha associat amb un augment del risc de càncer i altres malalties a nivell metabòlic. I, com passa amb els altres additius, també conté de molècules proinflamatòries. Intentar evitar aquests aliments, doncs, és positiu per a la salut. Ara bé, això no vol dir que no se'n puguin menjar de tant en tant, sinó que cal fer-ho amb cura.
Quins aliments sí que es poden consumir?
A l'altra cara de la moneda se situen els aliments d'una dieta basada en vegetals, molts dels quals ja són comuns en la dieta mediterrània. Aquests tenen un efecte antiinflamatori, motiu pel qual contribueixen a un bon estat de la melsa. La carn magra, sobretot d'aus, els llegums, el peix, la fruita o la verdura en són un d'aquests exemples.
També destaquen els greixos saludables, com ara l'oli d'oliva verge extra -un dels pilars fonamentals de la nostra cuina- o alguns productes làctics. Algunes dietes recomanen els làctics desnatats, però el greix que contenen és saludable i, per tant, positiu per al nostre organisme.