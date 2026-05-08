Aquest és el pitjor aliment per a la pròstata, segons un metge

Mantenir una bona alimentació no només ajuda a prevenir malalties, sinó també a protegir òrgans, aparells i parts del cos especialment sensibles amb el pas del temps. En aquest sentit, cada cop hi ha més estudis i experts que alerten que alguns aliments poden tenir un impacte directe en la pròstata, una glàndula que tot just acostuma a generar problemes amb l'edat. Segons el doctor Jonas Witt, aquestes són les recomanacions principals que cal seguir per millorar la salut metabòlica i cardiovascular, en general, i reduir el risc de patir càncer de pròstata.
Carn processada
Witt comença assenyalant els embotits i les carns processades. Productes com la salsitxa, el bacó o alguns tipus de pernil contenen compostos com nitrats i nitrits, que poden afavorir l’estrès oxidatiu i la inflamació crònica. Alhora, diversos estudis també han relacionat el consum habitual d'aquests aliments amb el càncer de pròstata.
Greixos saturats
En segon lloc, el doctor parla de les dietes riques en greixos saturats. Aquests els podem trobar en aliments com la carn vermella, la mantega o els fregits. Per contra, l'expert recomana consumir greixos vegetals, com ara l'oli d'oliva o els fruits secs.
Sucre
D'altra banda, menjar massa sucre també pot perjudicar la salut d'aquesta glàndula. Concretament, és important evitar les begudes ensucrades i els carbohidrats refinats, perquè afavoreixen la resistència a la insulina i també incrementen el risc de patir obesitat.
Alcohol
Alhora, el consum excessiu d'alcohol també s'associa amb un risc més alt de patir càncer de pròstata, especialment la cervesa i les begudes amb un alt grau d'alcohol. Més enllà de ser un perill per a aquest òrgan, també és perjudicial per a la salut cardiovascular, el fetge i el son.
Làctics
Finalment, alguns estudis també apunten al consum excessiu de làctics. Això és perquè l'excés de calci pot reduir l’activitat de la vitamina D, que ajuda a regular el creixement de les cèl·lules de la pròstata. En aquest cas, però, el doctor és prudent: "Això no vol dir que calgui eliminar els làctics per complet, la clau és la moderació, sobretot amb els productes rics en greixos, com el formatge o la llet sencera".
