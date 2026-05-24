El truc d'Ada Parellada per fer una bona ensaladilla russa: «Aconsegueixes més sabor i textura»

Encertar en el punt en què cuinem determinats aliments mai és tan senzill com sembla. Quan es tracta de fer ensaladilla russa aquest és un problema recurrent. Per fer-la, cal destinar uns quants minuts i disposar de tots els ingredients necessaris, però no només això.
També s'ha de saber com cuinar les verdures i quines quantitats s'hi han d'afegir perquè no quedi molt pastós, sinó en el punt perfecte. Ada Parellada, cuinera i divulgadora gastronòmica, explica al Cafè d'Idees de RTVE Catalunya el truc per aconseguir l'ensaladilla russa perfecta per aquest estiu.
El punt ideal de la patata i les verdures
"La patata i la verdura s'han de bullir al vapor", revela Parellada sobre el truc per fer una bona ensaladilla russa. No es tracta d'un gust personal, sinó que té una explicació racional, ja que, si es cuinen els ingredients d'aquest plat d'aquesta manera, bullint-los prèviament, s'aconsegueix més sabor, "mantenir els nutrients i també més textura", subratlla Parellada.
Ara bé, no només el temps de cocció és important, també cal saber com preparar bé els ingredients. "Aixafo la patata de qualsevol manera perquè absorbeix millor la maionesa", revela Parellada al programa.
D'altra banda, la pastanaga s'ha de tallar en trossos molt petits i, també, xafar igual que fem amb la patata. "La resta de verdures també han d'estar tallades ben petites", adverteix la cuinera, "han de quedar totalment integrades". A continuació, Parellada afegeix la tonyina amb el seu propi oli i, després, recomana deixar-la reposar dins la nevera "perquè s'assenteixen els sabors".
Finalment, només falta servir-la en un plat i acabar posant una capa més de maionesa perquè l'ensaladilla no quedi seca. El toc final és l'ou ratllat que Parellada afegeix al final, junt amb un parell d'anxoves -al gust- per decorar i donar un toc salat i fort al plat; unes olives i unes tires de pebrot que li donen un color molt viu al resultat final.