Aquest és l'aliment clau per frenar el deteriorament cognitiu, segons un nou estudi

Mantenir unes bones capacitats cognitives durant l'envelliment és una de les grans prioritats de la recerca mèdica, ja que ha quedat comprovat en diverses ocasions que millora la qualitat de vida de les persones grans. Partint d'aquesta premissa, els científics busquen trobar els mecanismes per garantir un bon funcionament cognitiu durant l'envelliment. Aquí és on, en moltes ocasions, entra en joc l'alimentació.
Algunes investigacions apunten que les dietes riques en vitamina C contribueixen a un menor deteriorament cognitiu, tot i que pocs estudis han arribat a afinar quin impacte té aquesta vitamina en el plasma sanguini i les seves derivades de salut física. Ara, un nou estudi de la Universitat de Hirosaki revela que els nivells més baixos de vitamina C en el plasma es reflecteixen en un major volum de matèria gris.
Haruka Nagaya, de la universitat japonesa, ha analitzat, juntament amb els seus companys de recerca, les imatges de les ressonàncies magnètiques i els nivells de vitamina a la sang en més de 2.000 adults majors de 64 anys. Les conclusions mostren que, a menys vitamina C, menys connexions neuronals. Els autors de l'estudi també apunten que mantenir una bona alimentació té un impacte positiu en el desenvolupament cognitiu de les persones grans: "Aquest descobriment genera la hipòtesi interessant que una dieta rica en vitamina C podria tenir un paper important en la salut cerebral", apunten els autors de la investigació.
L'aliment que ajuda a rejovenir el cervell
Una dieta variada i rica en fruites, verdures, llegums, cereals integrals, peix blau i fruits secs aporta vitamines, antioxidants, greixos saludables i altres nutrients que contribueixen a protegir les neurones i a afavorir el correcte funcionament cognitiu.
Diverses investigacions han relacionat aquest tipus d'alimentació amb un menor risc de deteriorament cognitiu i de malalties neurodegeneratives, fet que posa de manifest que tindre cura del que mengem també és una manera de preservar la memòria, la concentració i l'agilitat mental a mesura que envellim, especialment a partir dels 70 anys.
Les conclusions apunten que les verdures de fulla verda són les que ofereixen una relació més clara amb un envelliment cognitiu més lent i una millor capacitat de memòria en persones grans. Segons els autors, incorporar-ne una o dues racions diàries podria ajudar a conservar un rendiment cerebral comparable al d'una persona aproximadament onze anys més jove.