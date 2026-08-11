Per què anem pitjor de ventre a l’estiu? Un digestòleg explica com evitar-ho

Els problemes digestius són més habituals del que pensem, sobretot, a l'estiu quan la calor, els canvis d'horaris i l'oci alteren de manera significativa la dieta i els hàbits. "Hi ha gent que va pitjor de ventre durant les vacances", explica el digestòleg Xavier Aldeguer al Via Lliure de Rac1. Aquest fet es deu a la complexitat que implica anar al lavabo, segons explica el metge, una acció que implica diversos factors: des de la manera com vivim i els hàbits que tenim fins a les condicions meteorològiques.
Per què l’estiu pot alterar el ritme intestinal?
Tot i que Aldeguer destaca la calor com un factor important en l'alteració digestiva, són "els canvis d'hàbits" el que realment influeix en els problemes de l'intestí. El digestòleg destaca, en aquest sentit, la relació entre el sistema digestiu i el cervell, fins al punt de considerar l’intestí una mena de "segon cervell" del cos. "Cadascú viu el fet d'anar de ventre d'una manera diferent i segons la personalitat", explica Aldeguer, qui destaca que des de petits ens ensenyen a relacionar aquesta acció a determinades pràctiques o hàbits.
Segons el metge, les persones més acostumades a tenir-ho tot controlat poden experimentar aquestes molèsties precisament quan deixen enrere el ritme laboral. Durant la jornada habitual mantenen unes pautes molt marcades, mentre que en períodes de descans aquestes estructures desapareixen i el canvi pot acabar manifestant-se en forma de problemes digestius.
Tècniques per relaxar l'intestí durant l'estiu
Amb la calor canviem rutines, horaris i activitats i, en situacions de temperatures extremes, el cos pot reaccionar a aquest estrès amb alteracions digestives. Els efectes també poden aparèixer quan comencen les vacances i desapareix la rutina habitual. Per aquest motiu, per promoure la concentració quan anem al lavabo, l'expert recomana "endur-se algunes lectures", i destaca que és important "no utilitzar el mòbil", ja que llegir un llibre pot rebaixar els nivells de dopamina que permet que ens relaxem quan anem al lavabo.
La postura també pot facilitar l’evacuació, com explica l'expert al Via Lliure. Per a les persones amb dificultats, el digestòleg recomana posar els peus sobre un petit tamboret per afavorir la relaxació de la musculatura. A més, per fer front als canvis alimentaris i d'horaris propis de les vacances d'estiu, Aldeguer recomana controlar tot allò que mengem, sobretot quan es tracta del consum de fruita, que pot provocar que anem més sovint al lavabo. A més, el digestòleg explica que el canvi d'horaris i la irregularitat dels àpats pot alterar el ritme intestinal. Tot i això, recomana seguir la dieta mediterrània durant les vacances, ja que és una de les millors opcions per mantenir una alimentació equilibrada.