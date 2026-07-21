El truc japonès per dormir fresc en els pitjors moments de l'estiu: senzill i sostenible

Les nits tropicals i tòrrides s'han convertit en una de les conseqüències més molestes de les onades de calor. Quan el termòmetre no baixa dels 25 graus, dormir bé es converteix en tot un repte i moltes persones recorren a l'aire condicionat o al ventilador per intentar descansar. Ara bé, aquests sistemes també tenen inconvenients, ja que consumeixen electricitat, poden ressecar l'ambient i, en alguns casos, provocar molèsties respiratòries.
Davant d'aquesta nova realitat, una tècnica tradicional japonesa ha tornat a guanyar popularitat a les xarxes socials per la seva senzillesa i eficàcia. Es tracta d'un mètode casolà que no requereix cap aparell elèctric i que pot ajudar a conciliar el son durant les nits més caloroses.
En què consisteix el mètode?
El truc és tan simple com efectiu i consisteix a refredar els llençols del llit o la roba que es farà servir per dormir. Només cal introduir una funda de coixí, una samarreta, un pijama o un llençol dins d'una bossa hermètica i deixar-los al congelador durant uns 30 minuts abans d'anar a dormir.
Quan arriba l'hora de dormir, el contacte amb aquests teixits freds proporciona una sensació immediata de frescor que ajuda a reduir la temperatura corporal i facilita l'inici del son. Tot i que l'efecte no dura tota la nit, sí que pot ser molt útil durant els primers minuts, quan acostuma a ser més difícil adormir-se. Una altra opció és refredar una petita tovallola per col·locar-la al clatell o al pit, o fins i tot un antifaç per dormir, aconseguint el mateix efecte sense necessitat de mantenir en funcionament aparells de climatització.
Per què funciona?
La ciència del son explica que el cos necessita reduir lleugerament la seva temperatura interna per iniciar el procés per adormir-se. Quan la calor ambiental és molt elevada, aquest mecanisme natural es veu alterat i apareixen dificultats per dormir, més despertars nocturns i un descans de pitjor qualitat. En refredar la superfície que entra en contacte amb la pell, aquest mètode facilita la pèrdua de calor corporal i genera una sensació de confort tèrmic que afavoreix el descans.
Una alternativa econòmica i sostenible
Més enllà del confort, aquesta tècnica destaca perquè no consumeix energia de manera continuada, no fa soroll i evita les corrents d'aire que poden provocar molèsties en algunes persones. Per això, pot ser una bona alternativa o un complement a altres mesures com mantenir les persianes abaixades durant el dia, ventilar la casa a primera hora del matí o utilitzar roba de llit de cotó o lli. Sense substituir l'aire condicionat en situacions de calor extrema, aquest senzill truc d'inspiració japonesa ofereix una manera pràctica, econòmica i sostenible de fer més suportables les nits d'estiu.