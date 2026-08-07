L'error més freqüent amb l'aire condicionat: «No cal apagar-lo», segons un expert

Catalunya ja s'ha acostumat a viure en onades de calor constants. Els termòmetres continuen pujant i, segons les últimes previsions dels meteoròlegs, aquest dissabte arrencarà una nova onada de calor -previsiblement, la cinquena de l'estiu. Les persistents altes temperatures han situat la climatització de la llar al centre del debat. Així i tot, els experts asseguren que encara hi ha moltes qüestions que no s'han acabat de comprendre sobre els aparells com l'aire condicionat, cosa que dona peu a cometre errors.
Al pòdcast Sector Oficios, dedicat a les instal·lacions i climatització, José María Rey revela les millors fórmules per estalviar basant-se en els seus 19 anys d'experiència al sector. D'acord amb la seva experiència, hi ha un petit gest que canvia radicalment el seu funcionament. I, per contra de la creença popular, per estalviar no cal apagar l'aparell: "El problema és que la gent no sap utilitzar els equips d'aire condicionat. Es pensen que cal apagar-los i els equips són aerotèrmics", assevera l'expert.
Per contra, si es vol estalviar i minimitzar l'impacte de l'aire condicionat en la factura de la llum, l'expert assegura que la clau és programar-lo sempre per a la temperatura "ideal": "Tenen els mateixos consums, el que cal fer és programar una temperatura ideal i deixar-lo que treballi". D'aquesta manera, doncs, l'expert assenyala que el seu ús és important perquè l'habitatge vagi treballant amb inèrcia i aconseguir un important estalvi.
Altres errors per refrescar la casa
Tot i que el ventilador es considera una de les solucions més habituals per fer més suportable la calor a casa, sovint no s'utilitza de la manera més eficient. L'error més habitual és pensar que un ventilador serveix per refredar l'aire d'una habitació. Per exemple, moltes persones el deixen encès en habitacions buides convençudes que, quan hi tornin, la temperatura haurà baixat. La realitat, però, és ben diferent: la sensació de calor continua pràcticament igual. Per què passa això?
Segons el físic austríac Werner Gruber, "en les habitacions tancades els ventiladors no tenen cap efecte". Així ho explicava en una entrevista al diari alemany Heut, en què assenyalava que el ventilador és, en realitat, un complement de l'aire condicionat durant els dies de més calor, però no pas un substitut. En aquest sentit, Gruber assenyala que la seva funció principal és posar l'aire en moviment, no pas refredar-lo.