L'error que provoca que contaminis casa teva quan neteges: «Gairebé com el trànsit»

Els compostos aromàtics dels productes de neteja que s’utilitzen habitualment a les llars per netejar i desinfectar alteren, i molt, l'aire dels espais interiors. L’equip d’investigació de la Universitat de Purdue (Estats Units) ha descobert que aquests productes reaccionen ràpidament a l’aire i formen nanopartícules que poden arribar fins a les zones més profundes dels pulmons si s’inhalen, generant una contaminació atmosfèrica comparable a la del trànsit.
"Hem demostrat que les reaccions de l’ozó als espais interiors amb les fragàncies dels productes de neteja produeixen nanopartícules que contenen una dosi respiratòria comparable o fins i tot superior a la que s’experimentaria a l’aire lliure en un carrer concorregut", adverteix explica Brandon Boor, professor adjunt d’Enginyeria Civil i de la Construcció a la Universitat de Purdue i autor de l’estudi.
Aire contaminat que fa olor de net
"Les partícules difereixen en la seva composició, però la dosi total pot ser més elevada. No es percep fum, pols ni boirina a l’aire. En canvi, es percep una aroma agradable, de manera que se suposa que l’aire està net", explica l'autor de l'estudi. Boor i la seva col·lega Nusrat Jung, professora adjunta d’Enginyeria Civil i de la Construcció a Purdue, van començar a estudiar l’impacte dels productes de neteja i els desinfectants químics en els ambients interiors durant la pandèmia de la covid-19.
En aquest treball, van observar que molts d’aquests productes tenen fragàncies intenses. "Això sol fer-se per crear un ambient olfactiu agradable a l’interior, però l’aire net no hauria de fer olor de cítrics quan, en realitat, no hauria de fer olor de res", explica Boor.
Els químics atmosfèrics ja havien establert que els terpens emesos per les plantes, com el pinè dels pins, reaccionen amb l’ozó per crear nanopartícules en suspensió a l’aire. Aquestes nanopartícules s’agreguen i, amb el temps, assoleixen una mida suficient per formar núvols. Tanmateix, als boscos, els nivells de terpens són relativament baixos, de manera que la formació de partícules es produeix lentament.
L’ús de productes perfumats en espais interiors allibera terpens a mesura que els compostos aromàtics s’evaporen de les superfícies o de les gotes polvoritzades. Entre els terpens habituals dels líquids de neteja hi ha el pinè, el limonè (llimona), el timol (farigola) i el linalol (lavanda), en concentracions molt més elevades que les que es troben de manera natural a l’exterior. Com a resultat, els nivells de terpens a l’aire durant la neteja poden arribar a ser entre desenes i centenars de vegades superiors als que es troben en un bosc, afirma Boor.
Quins són els efectes en la salut d'una neteja habitual?
Per estudiar què passa durant la neteja habitual, els investigadors van provar productes líquids convencionals perfumats, desinfectants en aerosol i tovalloletes amb extractes botànics en una casa model situada al campus de Purdue, amb una cuina funcional, terra de fusta i un bany.
Van descobrir que la mateixa reacció química que forma nanopartícules a l’exterior es produeix també a l’interior, però a una velocitat més elevada i en concentracions més altes, fet que té importants implicacions per a la salut humana. Activitats com fregar, ruixar els taulells i netejar superfícies amb productes perfumats van generar milers de milions o bilions de partícules, segons el producte utilitzat.
En rastrejar-les, els investigadors van observar que la neteja habitual pot generar contaminació per partícules ultrafines en nivells superiors als que es troben a l’exterior. Això comporta riscos potencials per a la salut, ja que les partícules ultrafines són prou petites per dipositar-se a les vies respiratòries i a les zones més profundes dels pulmons. Allà, poden contribuir a la irritació i la inflamació del sistema respiratori, o fins i tot entrar al torrent sanguini.
El que més va sorprendre els investigadors va ser la rapidesa amb què es van formar i van créixer les partícules: només van trigar uns minuts. "Quan acabes de netejar un espai interior, ja has format una gran quantitat de nanopartícules i les has inhalat", afirma Boor.
Consells per reduir la contaminació invisible
Boor vol que aquestes troballes serveixin per informar les decisions dels consumidors, no per alarmar-los. Per aquest motiu, per reduir-ne l'exposició a aquesta contaminació invisible, els investigadors suggereixen:
- Utilitzar productes amb poc perfum o sense perfum.
- Evitar aplicar-ne diversos durant una mateixa sessió de neteja.
- Encendre els extractors d’aire o obrir les finestres per ventilar l’espai.
- No netejar simultàniament les superfícies amb productes perfumats mentre es fan servir dispositius que generen ozó, com ara les làmpades UV-C llunyanes.
"És important destacar que la neteja elimina virus i bacteris de les superfícies, però també pot generar contaminació atmosfèrica invisible —insisteix Boor—. No hi ha pols ni fum visibles a l’aire, però aquestes partícules s’estan formant".