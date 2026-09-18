Aurelio Rojas, cardiòleg: «Si ets una persona sana, mai facis això amb la creatina»

La creatina és un suplement que, últimament, s'ha posat de moda entre les persones que van al gimnàs o fan exercici diàriament. Tot i que no es tracta d’un descobriment recent, ni la seva suplementació és nova, en els últims mesos s’ha popularitzat gràcies a les xarxes socials, i el seu consum ha crescut notablement entre els esportistes.
Arran de la seva popularització, nous estudis s'han centrat en els seus efectes i conseqüències. Un d'ells és el que comenta el cardiòleg Aurelio Rojas al seu perfil d'Instagram, que posa el focus en la relació entre aquest suplement i la progressió del càncer. "Tot el món està molt preocupat per aquest estudi, però a mi el que em preocupa és que molta gent s'aprofita per fer-se virals amb titulars enganyosos", critica el cardiòleg.
Què diu realment la investigació?
L'estudi científic detecta una associació entre la creatina i un augment de les metàstasis en diversos models amb ratolins. Els investigadors també identifiquen un possible mecanisme que podria explicar aquesta relació, vinculat a una major activació de les plaquetes, elements de la sang que participen en la coagulació.
Ara bé, hi ha una diferència fonamental que cal tenir en compte abans d’interpretar aquests resultats: els ratolins ja tenien càncer "o se l'havien inoculat" abans de dur a terme les proves. Per tant, l’estudi no demostra que prendre creatina provoqui càncer ni que afavoreixi les metàstasis en humans. "El que van demostrar és que aquests ratolins, que ja estaven malalts, desenvolupaven més metàstasis als pulmons", explica Rojas.
Per determinar si aquest possible efecte també existeix en humans caldrien estudis clínics específics que analitzessin què passa en persones que consumeixen creatina. "Els investigadors van administrar una dosi molt elevada de creatina a 11 persones sanes i van comprovar que s'activaven les plaquetes", destaca Rojas, qui subratlla que en aquesta prova amb humans no es va comprovar si es desenvolupava càncer o no.
Això vol dir que cal deixar la creatina?
No es pot concloure això a partir d’aquest estudi. La investigació aporta una possible via biològica que mereix ser estudiada, però no demostra que la creatina sigui cancerígena ni que prendre'n augmenti el risc de metàstasi en humans. En aquest sentit, Rojas recomana que, si ets una persona sana "no prenguis més de 5g de creatina al dia i, si eres pacient oncològic, no començaria ni continuaria prenent creatina", adverteix el cardiòleg, qui també alerta que si "aquest estudi no implica que hagis de deixar de prendre creatina".