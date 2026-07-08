Notar que el cor s'accelera de cop o que batega amb més força és una situació que moltes persones han experimentat alguna vegada. Tot i que sovint es tracta d'una resposta puntual a l'estrès, l'ansietat, l'exercici físic o el consum de cafeïna, en alguns casos també pot ser un senyal d'una alteració del ritme cardíac.
Com explica Aurelio Rojas, famós cardiòleg a xarxes socials, existeixen algunes tècniques per aturar aquesta sensació i conegudes com a maniobres vagals que poden ajudar a reduir la freqüència cardíaca. Aquestes maniobres estimulen el nervi vague, una part fonamental del sistema nerviós parasimpàtic, responsable d'afavorir l'estat de repòs de l'organisme i de disminuir la velocitat dels batecs del cor.
Quines són les maniobres més conegudes?
Els cardiòlegs utilitzen aquestes tècniques sobretot en persones amb alguns tipus de taquicàrdia supraventricular, una alteració del ritme cardíac que, en determinats casos, es pot interrompre sense necessitat de medicació.
"En primer lloc, has d'inhalar durant quatre segons, mantenir la respiració durant quatre segons més i expulsar l'aire durant sis segons", explica Rojas. El doctor recomana repetir aquest cicle de respiracions fins que el teu cor es tranquil·litzi.
Si d'aquesta manera no aconsegueixes calmar les pulsacions, hi ha una altra tècnica molt efectiva per fer-ho. "La següent opció és forçar la tos", destaca Rojas. Si, així i tot, no aconsegueixes tranquil·litzar el teu cor, pots provar l'última tècnica recomanada pel cardiòleg: "Necessites tenir un lavabo a prop". Amb aquest truc només has d'omplir el lavabo amb aigua freda i submergir la cara "durant deu o vint segons", explica Rojas.
La tècnica "més poderosa"
La maniobra de Valsalva, que consisteix a intentar expulsar aire amb força mantenint la boca i el nas tancats durant uns segons. "Fica't un dit a la boca i, com si unflares un globus, comences a estrènyer el més fort que puguis durant deu segons", detalla Rojas. Després només has d'expulsar tot l'aire que et quedi als pulmons "de la manera més ràpida possible", afegeix el cardiòleg. Si cap d'aquestes tècniques serveixen per calmar-te les palpitacions, el doctor Rojas recomana visitar un especialista o, directament, anar a Urgències.