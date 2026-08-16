El truc de Jordi Cruz per amanir una amanida: «L'ordre importa»

Una amanida a l’estiu és una opció ideal d'un plat fresc, lleuger i fàcil de preparar. Permet combinar verdures, fruita, llegums, formatge, fruits secs o altres ingredients al gust i preparar un àpat complet sense haver de passar gaire temps cuinant. Però, tot i que pugui semblar un plat sense complicacions, hi ha maneres de preparar-la que poden canviar el resultat del plat i el sabor, el secret està en la vinagreta.
Encara que amanir una amanida sembli una de les coses més senzilles del món, la realitat és que si no se segueix un ordre determinat a l'hora d'afegir l'oli, la sal i el vinagre, el sabor del plat pot canviar. La clau és, com explica el xef Jordi Cruz al seu perfil d'Instagram, seguir una seqüència molt concreta perquè el condiment es reparteixi millor i que cada mossegada tingui més sabor.
Per què l’ordre importa?
Amanir aquest plat és una opció molt personal. Hi ha qui prefereix més oli, més sal o més vinagre; i també hi ha d'altres que afegeixen més espècies o salses a l'amanida. Però pel xef català, "el primer pas és afegir el vinagre", explica al vídeo. Aquest líquid ajuda a dissoldre la sal i fa que es pugui repartir de manera més uniforme per tots els ingredients del plat.
El segon pas és afegir la sal, ja que, "en contacte amb el vinagre, s’integra millor i es distribueix per tota l’amanida", detalla Jordi Cruz, qui afegeix que en aquest moment de la preparació s'han de barrejar els ingredients al plat perquè s'integrin correctament.
L’últim pas és l’oli d’oliva verge extra. "Si l’afegim abans que la sal, pot crear una mena de barrera sobre els aliments i dificultar que la sal es reparteixi correctament", explica el xef. Aquest és un truc molt senzill, però que pot marcar la diferència entre una amanida ben amanida i una en què el condiment queda repartit de manera irregular.
La recepta de Jordi Cruz per la vinagreta
Si, a més, vols preparar una vinagreta fàcil per tenir sempre a punt, el xef català comparteix en el mateix vídeo els ingredients i les proporcions necessàries per fer-la en casa:
- 150 ml d’oli d’oliva verge extra
- 50 ml de vinagre
- 3 grams de sal
- 15 ml d’aigua
A partir d’aquí, pots personalitzar-la segons el teu gust. Hi pots afegir pebre, mostassa o mel, per exemple, i aconseguir una vinagreta més intensa, dolça o cremosa.